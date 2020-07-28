川普決定向富士軟片子公司投入2.65億美元 加速疫苗生產

美國政府為支援日本富士軟片控股 (4901-JP) 的美國子公司「Fujifilm Diosynth Biotechnologies，FDB」生產新冠肺炎 (COVID-19) 疫苗，決定提供 2.65 億美元資金。美國政府計畫在早期階段提供疫苗，為了達成目的也因而向企業提供奧援。

根據《日本經濟新聞》日文電子版週二 (28 日) 報導，美國總統川普於 27 日視察富士軟片控股位於北卡羅來納州的子公司「Fujifilm Diosynth Biotechnologies，FDB」時，表明將提供 2.65 億美元資金協助生產新冠病毒疫苗。

富士軟片控股股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

該公司表示在今年秋天前，將對德州的生產設施進行增產投資，在 2021 年初開始大量生產。川普也期待該公司可以「大幅提高生產」。

富士軟片在 2011 年從美國默克藥廠 (MRK-US) 買下 Diosynth，當時日本的三菱商事 (8058-JP) 也提供部分資金。

新冠病毒疫苗開發商美國 Novavax (NVAX-US) 目前委託 FDB 生產原料藥。根據 FDB 與美國衛生及公共服務部 (HHS) 到 2021 年 12 月為止的合約，政府資金將運用於 Novavax 等，由美國政府提供開發支援的疫苗增產投資。

這筆資金是川普政府「神速行動」(Operation Warp Speed) 的一環。該計畫目標在今年內供應相當於美國人口總數的 3 萬劑疫苗。

除了 Novavax 之外，美國政府也向輝瑞 (PFE-US) 等藥廠的疫苗研發提供資金。為了在臨床實驗證明疫苗效果及安全性後，能盡早為國民施打疫苗，美國政府也對藥廠的設備投資挹注資金。