台積電漲停續扮多頭號角 台股衝破13000點再寫新天價

美股周一全數收紅，費半指數更大漲逾 3%，激勵台股今 (28) 日再由台積電扮演多頭號角，強攻漲停，聯發科、鴻海、股王大立光也同步強彈，晶圓代工二線廠聯電、世界先進同樣上攻漲停板，指數早盤再跳空飆漲超過 400 點、漲幅逾 3%，衝破 13000 點關卡，截至 9 時 25 分止，以 13031.7 點再改寫新天價。

晶圓代工龍頭台積電股價連日飆漲，繼昨 (27) 日漲停作收，市值攀至 11 兆元、躍升全球第十一大企業後，今 (28) 日再度飆漲，亮燈漲停，站上 466.5 元，市值衝破 12 兆元大關，也帶動二線晶圓代工廠同步走強，聯電、世界同樣亮燈漲停，世界更突破百元大關、躍升百元俱樂部，站上 103 元。

在資金持續湧入半導體族群下，矽晶圓族群股價也走強，環球晶大漲逾 6%，台勝科上漲逾 5%，合晶也逼近半根漲停板。

LED 族群也成盤面焦點，晶電、隆達雙雙亮燈漲停，榮創飆漲 8%，億光、宏齊大漲逾 5%。

不過，生技族群延續昨日弱勢表現，殺聲隆隆，晶宇、環瑞醫、杏國、永昕、合一、鈺緯、健亞、亞諾法、亞獅康 - KY、合世、中天、ABC-KY 等，共超過 10 檔個股打入跌停，更有超過 25 檔個股跌逾半根停板。