〈紐約匯市〉美國疫情持續惡化 美元兌歐元跌至近兩年低點 英鎊登上5個月高位

美元最初因為疫情成為避險首選貨幣，然而新冠肺炎 (COVID-19) 確診病例仍不斷上升，投資人擔憂美國經濟將落後全球，且聯邦預算赤字持續增長，使得美元週一疲軟，美元指數有望創下 2011 年 4 月以來最大單月跌幅。

衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數週一 (27 日) 下跌 0.80%，至 93.627；稍早曾跌至 93.60，為 2018 年 6 月以來的最低點，且美元兌歐元更跌至近兩年低點。

市場預期，聯準會 (Fed) 本周將繼續維持零利率不變，但暗示進一步放寬信用，可能會藉由「扭轉操作」壓低長期殖利率。

另外，市場經濟學家亦關注，在美國二波新冠疫情 (COVID-19) 重燃的壓力下，Fed 官員們對於美國經濟展望，以及相關的緊急支持措施之討論。

OANDA 紐約分析師 Edward Moya 說：「我們似乎正見到美元失去光環；市場期待 Fed 承諾繼續提供長期紓困措施，且美國經濟將不會像歐洲那樣平穩復甦。」

路透社統計，佛州週日取代紐約成為繼加州後疫情第二嚴重的個州；紐約曾是美國新冠肺炎爆發以來受災最嚴重的州。

美國財政部長梅努欽 (Steve Mnuchin) 週日表示，美國參議院共和黨將在周一公布最新一輪新冠疫情援助計劃，他相信該黨可以和民主黨達成共識，消除歧見。

歐元兌美元日線圖。(來源: investing.com)

周一歐元兌美元大漲 0.81%，報 1.1749 美元，稍早觸及 2018 年 9 月以來最高的 1.1763 美元。Moya 表示，如果美國能夠遏制疫情捲土重來，那麼歐元有望站上 1.20 美元大關。

他說：「您將看到穩定的投資和市場定位重回歐洲，這為美元提供進一步疲軟的空間。」

美中關係惡化，激勵避險日圓走強，美元兌日圓跌 0.68%，報 105.40 日圓，為 3 月 16 日以來最低。上週美國要求中國關閉其休士頓總領事館後，中國外交部也於週五下令美國關閉駐成都大使館，兩國緊張情勢升溫。

自從本月初以來，人們押注歐盟經濟將勝過美國經濟，美元兌歐元本月累計下跌 4.9%。同期，美元兌換日圓則下跌 2.5%。而 7 月人民幣兌美元匯率僅累計上漲約 1%。

Exante 執行長 Jens Nordvig 指出，美元已堅挺六年，直到現在才開始進行修正。他預計，歐元兌美元匯率將在短期內達到 1.20，然後回落至 1.30 至 1.35 區間。

Nordvig 也補充，美國的財政赤字以及將赤字貨幣化的需求，遠遠超過世界上任何其他國家。CBO 估計，2020 會計年度的前九個月，美國聯邦預算赤字將達到創紀錄的 2.7 兆美元。

受美元疲軟以及英國脫歐等經濟前景的不確定性推動，英鎊週一升至四個多月高位。投行 ING 表示，英鎊兌美元升至近五個月高位，但英國退歐談判陷入僵局的跡象，可能會促使人們進一步看跌英鎊。

英鎊兌美元週一上漲 0.70% 至 1.2878 美元，英鎊週一的大漲主要得益於美元暴跌，因為投資者押注 Fed 將引入平均通膨目標措施，這可能會使利率長期保持較低水平。

歐盟首席談判代表巴尼爾 (Michel Barnier) 強調說，儘管潛在貿易協議的批准過程漫長，但這項談判必須在 10 月之前完成。

截至週二 (28 日) 台灣時間 5 時許價格：

美元指數來到 93.627。-0.80%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1749 美元。+0.81%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2878 美元。+0.70%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7149 美元。+0.65%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3354 加幣。-0.42%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 105.40 日圓。-0.68%

