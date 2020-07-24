〈紐約匯市〉市場憂疫情拖累經濟復甦 美元徘徊於22個月低點 歐元飆漲

市場預期美國經濟可能會因為新冠肺炎 (COVID-19) 疫情而停滯不前，週四 (23 日) 投資人持續拋售美元，美元徘徊在 22 個月低點附近。而沉浸在歐盟復甦基金光環下，歐元飆漲至 2018 年 10 初以來最高水平。

衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數週二週四 (23 日) 下跌 0.17%，至 94.773。該指數本週下跌 1.3%，為連續第五週下跌。

美元指數在 3 月 20 日達到高峰以來已下跌近 8%，當時全球美元資金緊縮導致避險需求激增。

COVID-19 病例持續增加，使勞動力市場脫節、消費者需求疲軟。美國上週初請失業救濟金人數出現四個月來首次增長，顯示經濟復甦尚未實現，為美元徒增困境。

美國勞工部周四報告稱，在截至 7 月 18 日的一周中，有 140 萬人申請失業救濟金，較前一周增加 10.9 萬人，高於經濟學家估計的 130 萬人。

Capital Economics 美國經濟學家 Paul Ashworth 表示。儘管勞動市場疲軟並不是什麼大問題，6 月零售數據也已經回到疫情爆發前的水平；然而工業生產和就業等經濟指標表明，總體經濟活動「仍大幅低於大流行前的水平」。

經濟復甦緩於預期的潛在發展，削弱投資人對 V 型經濟反彈的希望，不利於美元上行。

Bannockburn Forex 駐紐約分析師 Marc Chandler 表示：「美元情緒已出現轉變。兩個月前，我還沒有認同看跌美元，如今我認為美元看跌幾乎已經成了共識。」

據路透社統計，週四美國新冠肺炎確診病例接近 400 萬，平均每小時新增 2600 多個病例，是全球最高新增病例紀錄。

午盤交易中，美元指數一度下跌 0.4%，至 94.621，觸及自 2018 年 9 月下旬以來的最低點。

在美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 表示，美國政府將維護貨幣的穩定性後，美元短暫走強。

白宮和美國參議院共和黨領袖持續致力於提出新一輪紓困案，以支持遭疫情打擊的經濟。

梅努欽表示，新一輪紓困法案將基於約 70% 的薪資替代來擴大失業保險，而美國總統川普總統極力推動的薪資稅減免不會納入新法案中。

歐元兌美元日線圖。(來源: investing.com)

不過，一些分析人士認為，美元的拋售過頭了，尤其是美元兌歐元，美元可能會反彈。

歐元的大幅上漲也拖累美元走低。週四歐元兌美元上漲 0.24%，至 1.1596 美元，連續第五週上漲，創下週三稍早觸及的 21 個月新高 1.1601 美元。

美元兌日圓下跌 0.26%，至 106.87 日圓。美元兌瑞郎也下跌 0.46%，至 0.9252 瑞郎，稍早跌至四個多月低點。

澳幣兌美元從 15 個月高點回落至 0.7107 美元，跌幅一度達到 0.46%，而紐幣兌美元下跌 0.41% 至 0.6636 美元，低於週三的六個月高點 0.6678 美元。

懷疑中國駐休士頓領事館涉嫌從事間諜活動後，美國已於 21 日通知中國駐休士頓領事館在 24 日下午 4 點前閉館。離岸人民幣兌美元收復部份早盤跌幅，最新下跌 0.1%，至人民幣 7.009 元。

截至週五 (24 日) 台灣時間 5 時許價格：

美元指數來到 94.773。-0.17%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1593 美元。+0.24%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2736 美元。+0.04%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7097 美元。-0.58%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3406 加幣。-0.04%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 106.87 日圓。-0.26%