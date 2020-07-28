股匯雙漲熱錢沸騰 台幣近2年半來首見29.2元價位

股匯雙漲狂潮銳不可檔，台積電今 (28) 日開盤隨即逼近漲停、且聯電直接鎖漲停帶動，台股續創歷史新高，開盤不到 15 分鐘衝破 13000 點大關，漲點超過 400 點，而台幣也不斷創高，開盤 20 分鐘已見到 29.23 元，狂飆多達 2.77 角，再寫 2018 年 4 月以來新高紀錄。

台幣今以 29.49 元、小幅升值 1.7 分開出後，隨即展開狂飆走勢，連續衝破 29.4 元、29.3 元大關，最高來到 29.24 元，升幅超過 0.8%，在非美貨幣中表現最強勢。

觀察主要亞幣，由於美元指數續跌逾 0.7%，韓元今日盤中也升逾 0.4%，泰銖升近 0.3%，星元升近 0.2%，日圓也升逾 1%。

台灣央行昨日明顯仍將台幣匯率撐在 29.5 元楊金龍防線，台幣比起韓元、人民幣、星元和泰銖等相對穩定，不過，法人認為，今日台幣出現波段新高 29.2 元價位後，值得留意央行防線是否下修至 29.4 元。

國泰證期研究部表示，台積電 ADR 大漲創高使半導體族群表現強勢，主要反映 Intel 轉單效應，帶動其他晶圓代工族群，加上 IC 設計族群中，手機相關個股也受惠 5G 晶片需求增長而轉強，預期半導體族群有望維持相對強勢，可持續偏多操作。

元大投顧提到，本周多項訊息有待釐清，包括聯準會利率決策會議結果，美國企業如蘋果、高通等重量級股陸續召開法說會，策略上台股突破歷史新高後，資金面的流向和流速列為選股考量之一。