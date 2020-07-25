棒打藥價！川普簽署四道行政命令 醫療類股滑跤

美國總統川普週五 (24 日) 於白宮簽署了一系列旨在削減處方藥價的行政命令，旨在降低美國處方藥的高成本，讓全美民眾受惠。

全球正日以繼夜進行開發、研究新冠疫苗、藥品。川普週五接連簽署四道行政命令，為美國 50 年以來首度降低藥價，預料將徹底改變美處方藥市場。

根據美國數據，美國處方藥支出遠遠超過其他高收入國家，2018 年增加到 3350 億美元，通常比德國、加拿大和其他國家 / 地區的藥價高出 80%。

川普週五於白宮發表聲明，他簽署的四道命令將在定價和其他所有方面完全重組處方藥市場，讓所有美國人都可以負擔得起這些藥物。

川普提到：「在我的政府領導下，我們正站在遊說者和特殊利益者的立場上，並反對操縱醫療系統… 每個人都會得到一個更公平，更便宜的藥品價格。」

四道行政命令包含：要求醫藥公司把減免藥價直接反應到最終藥價上、允許各州、藥房和批發商至藥價低國家購藥、不允許中間商從中獲利、允許聯邦醫療保險實施國際價格指數，使藥價與他國一致。

衛生與公共服務部秘書 Alex Azar 稱，美國製藥公司目前向中間商支付了約 1500 億美元的秘密回扣，通常是為讓其藥品獲得更優惠的保險。

Alex Azar 稱，新規定要求這些回扣轉益於老年人身上，促使老年人的處方藥成本減少 26% 到 30%，每年減少 300 億美元。

川普將第四道命令生效日保留至 8 月 24 日，以便讓醫療藥品產業有時間提出建言，以降低藥品價格。川普政府將在下週二 (28 日) 與製藥企業高管於白宮開會。

值得一提的是，川普 2016 年的競選主軸之一，就是承諾要壓低藥價，如今處方藥價議題再度成為 2020 年兩黨總統選戰的主要議題。

受此消息影響，美國主要製藥商股價已聞訊驟跌，強生 (JNJ-US) 下跌 1.06%；默克 (MRK-US) 下跌 1.19%；輝瑞 (PFE-US) 下跌 1.93%，追蹤制藥行業最大公司的制藥指數基金 SPDR S＆P Pharmaceuticals ETF 跌逾 1%。