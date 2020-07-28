〈美股盤後〉美多州疫情露曙光 費半衝高逾3% 台積電ADR漲逾12%

週一 (27 日) 美國亞利桑那州、德州和佛州出現疫情放緩跡象，為市場作多情緒帶來提振。經濟數據亦傳出好消息，美國 6 月耐用品訂單月增 7.3%，優於華爾街預估，呈連續第二個月成長，提升第三季經濟成長反彈的預期。

華爾街等待本週即將揭露的亞馬遜、蘋果、Alphabet 和臉書等重磅財報，美股本週旗開得勝，四大指數集體收紅，大型科技反彈，銀行股抑制大盤漲勢，道瓊指數收漲逾 100 點，台積電 ADR 領軍大漲，費半指數衝高逾 3%。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1,633 萬例，死亡數突破 65 萬例。

美國迄今累計確診數超過 426 萬，死亡人數超過 14.7 萬，美國亞利桑那州、德州和佛州出現疫情放緩跡象，上週日單日新增確診數下滑。

美國衛生與公眾服務部長 Alex Azar 週一表示，由於民眾戴口罩與良好衛生習慣，受災嚴重的美國各州確診數步向穩定。

美國總統川普週一宣布美國 HHS 和 Fujifilm Diosynth Biotech 簽署 2.65 億美元，擴大美國疫苗生產力。此外，美國重災區加州宣布 5200 萬美元的紓困計劃。

週一 (27 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 114.88 點，或 0.43%，收 26,584.77 點。

標普 500 指數上漲 23.78 點，或 0.74%，收 3,239.41 點。

那斯達克指數上漲 173.09 點，或 1.67%，收 10,536.27 點。

費城半導體指數上漲 65.91 點，或 3.23%，收 2,104.62 點。

標普 11 大板塊僅金融和工業股板塊收低，資訊科技 (+1.61%)、材料 (+1.41%) 與房地產 (+1.12%) 板塊領漲。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎同步收紅。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.54%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.37%；臉書 (FB-US) 上漲 1.21%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.41%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.27%。

道瓊 30 檔成分股多收高。陶氏化學 (DOW-US) 上漲 3.26%；默克 (MRK-US) 上漲 2.37%；3M (MMM-US) 上漲 2.13%；波音 (BA-US) 下跌 2.04%；思科 (CSCO-US) 上漲 1.70%；卡特彼勒 (CAT-US) 上漲 1.68%。

費半成分股表現強勁。美光 (MU-US) 上漲 3.14%；英特爾 (INTC-US) 下跌 2.02%；高通 (QCOM-US) 上漲 4.29%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 2.23%；AMD (AMD-US) 下跌 0.62%。

台股 ADR 僅中華電信收黑。台積電已拿下英特爾 18 萬片 6 奈米晶片訂單，激勵台積電 ADR (TSM-US) 上漲 12.65%。

聯電 ADR (UMC-US) 大漲 15.87%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 5.97%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.03%。

焦點財報、個股消息

科技巨頭反壟斷聽證會改期後，臉書 (FB-US) 週一宣布其最新財報將延至美東時間週四盤後 (台北時間週五凌晨) 發布，其股價上漲 1.21%。

Google 週一宣布員工在家辦公將延至明年夏季，預料將影響其近 20 萬名全職與約聘員工。

Under Armour (UAA-US) 週一公告，該公司收到 SEC 的韋爾斯通知 (Wells Notice)，創辦人和財務長涉及不當的會計操作問題，可能對其採取執法行動，其股價上漲 2.66%。

搜狐旗下搜尋引擎「搜狗」週一 (27 日) 宣布，其董事會收到騰訊初步收購要約。若此交易成功，搜狗 ADS 將會自美紐約證券交易所退市，成為騰訊間接全子公司，搜狗 ADS (SOGO-US) 週一飆漲 48.00%。

美國莫德納生技公司 Moderna (MRNA-US) 獲得了 4.72 億美元的美國政府額外資金，啟動新冠疫苗的第三階段試驗，該公司週一股價飆升 9.15%。

波音 (BA-US) 股價下跌 2.07%，據報導，該公司計畫將其新型 777X 飛機上市時間推遲一年。

華爾街分析

Huntington National Bank 首席投資長 John Augustine 指出，科技龍頭股（FAANG Plus）股價都走高時，它們將帶動市場上漲，這些公司即將發布財報要想超越華爾街預期，門檻很低。

美國聯準會 (Fed) 將公布 7 月利率決議，市場預期，Fed 將繼續維持零利率和 QE 政策不變。

Huntington Private Bank 投資管理部主管 Chad Oviatt 表示：「就風險偏好來說，低利率可能會帶來一些鼓舞。聯準會將利率保持在低水準仍然具有刺激作用，在經濟復甦步伐存在不確定性的情況下，這是一件好事。」