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Under Armour證實獲SEC韋爾斯通知 恐因美化營收面臨民事訴訟

Under Armour證實獲SEC韋爾斯通知 恐因美化營收面臨民事訴訟 (圖：AFP)
Under Armour證實獲SEC韋爾斯通知 恐因美化營收面臨民事訴訟 (圖：AFP)

運動品牌 Under Armour 週一 (27 日) 表示，公司高層已收到美國證券交易委員會 (SEC) 發布的韋爾斯通知 (Wells notice)，該機構將針對 UA 的會計處理問題展開調查，Under Armour 恐因此面臨來自 SEC 的民事訴訟。

Under Armour 於 SEC 的 8-K 申報文件中表示，公司執行董事 Kevin Plank 和財務長 David Bergman 皆收到來自 SEC 的韋爾斯通知，可能針對該公司在 2015 年第三季至 2016 年第四季營收方面的會計處理問題進行調查。

Under Amour (UAA-US) 週一 (27 日) 美股盤中仍漲 1.33%，至 11.05 美元

Under Armour 股價日線圖 (圖：Investing.com)
Under Armour 股價日線圖 (圖：Investing.com)

「韋爾斯通知」(Wells notice) 為 SEC 計畫向在美上市企業發布民事訴訟前，所寄出的非正式通知信，企業可在正式訴訟前和 SEC 進行協商，SEC 則自企業接收通知起，啟動一連串調查，但收到韋爾斯通知不代表接收方違反任何法律。

據《華爾街日報》報導，去年 11 月，美國司法部夥同 SEC 就會計問題對 Under Armour 展開調查，以確定該公司是否利用不當會計手法來美化營收，Under Armour 當時回應稱其會計作法與揭露並無不當，符合公認會計原則。

過去兩年，因銷售疲軟，Under Armour 不斷進行業務重組，營收始終不見起色，前任執行長 Kevin Plank 因此在今年 1 月卸任執行長一職，並交棒給營運長 Patrik Frisk。

Under Armour 將於本週五 (31 日) 公布第二季財報，受到疫情衝擊，Under Armour 第一季營收、獲利皆未達預期，今年至今，Under Armour 股價已下跌近 50%，目前市值約 48 億美元

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