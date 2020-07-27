金價叩關2000美元還能追？ 外銀示警：6個月後攻高見頂

在避險資金挹注下，推升國際黃金價格持續驚驚漲，12 月期貨與現貨價格今 (27) 日一度突破 1942 美元、1918 美元，可望進一步朝 2000 美元叩關，但外銀也示警，當疫苗問市、全球經濟回穩後，預期金價可能在 6 個月內攻頂後回檔。

美中關係持續緊繃、國際疫情仍尚未控制，促使避險資金持續湧入黃金避險，加上美元回貶助攻，推升國際金價勢如破竹，上周大漲近 5%，其中現貨金價已漲破 1906 美元，距離 2011 年高點 1921 美元僅半步之遙。

瑞銀表示，國際金價 12 月期貨價格早盤突破 1942 美元、現貨價格也漲至 1918 美元，其中期貨價格在合約轉換下更刷出紀錄新高，預估在資金買盤挹注下，金價可望進一步衝上 2000 美元。

而瑞銀也因此上調未來一年的黃金價格預測，其中下半年目標從原來的 1900 美元升至 2000 美元，明年 3 月目標價則從 1850 美元上修至 1950 美元；6 月目標價則從 1800 美元上調至 1900 美元。

儘管金價氣勢如虹，但瑞銀也提醒，由於全球經濟明年加快復甦，加上疫苗面世及各國央行終後還是會收緊極寬鬆舉措，前述因素都可能引發黃金交易所買賣基金 (ETF) 資金流出，屆時恐導致金價攻頂後拉回整理，預估金價在 6 個月後攻高見頂。