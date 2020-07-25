〈貴金屬盤後〉中美互嗆 疫情未朗 黃金刷歷史新高 本週漲逾5%

週五 (24 日) 交易，黃金期貨價格創下歷史新高，本週漲幅近 5％，係因中美局勢緊張，且經濟前景不明確助長了貴金屬的避險需求。

Sevens Report Research 共同編輯 Tyler Richey 表示，「以長期前景來看，目前宏觀背景非常不明確，再加上規模前所未有的刺激措施和接近創紀錄的低利率，黃金漲勢應該可持續數月甚至未來幾個季度。」

本週稍早，美國下令中國關閉休士頓領事館，聲稱中國特工試圖從德州設施中竊取數據。週五中國立刻還以顏色，下令美國關閉成都總領事館。

瑞銀週五研究報告指出，中美這世界兩大強權的緊張關係「促使市場採取避險措施。」

雖然他們預期黃金持續受到地緣政治緊張局勢的支撐而上漲，但他們認為，「金價的主要驅動力是黃金與實際利率和美元的負相關性。」

「上述因素，加上礦商持續抑制資本支出，導致供應成長有限，這些將會推升黃金價格。」瑞銀分析師總結。

8 月交割的黃金期貨價格上漲 7.50 美元或 0.4%，收每盎司 1897.50 美元。

根據道瓊市場數據，此價格已經超越了黃金在 2011 年 8 月創下的交易最活躍黃金期貨史上最高收盤價 1891.90 美元。

Richey 表示，「8 月期金仍未刷新史上最高盤中價格 1923 美元，但基於看漲的基本面，包括處於下行趨勢的美元和殖利率，看到黃金刷出歷史新高也只是時間早晚的問題了。」

2011 年 9 月 6 日黃金史上最高盤中價達每盎司 1923.70 美元。週五 8 月期金盤中最高到 1904.60 美元。

然而，最近月契約已經連續 2 日刷下歷史新高。交易量低很多，但為最近月契約的 7 月黃金，週五價格上漲 8.20 美元或 0.4%，收每盎司 1897.30 美元，根據可回溯至 1975 年的數據，此為最近月契約的最高價歷史紀錄。

9 月交割的白銀期貨價格下跌 14 美分或近 0.6%，收每盎司 22.85 美元。

以交易最活躍的契約而論，本週黃金期貨上漲 4.8%、白銀則上漲 15.6%。

GraniteShares 研究主管 Ryan Giannotto 表示，「巨大的經濟刺激措施已經實施，且持續分配、滲透到整個貴金屬市場。」

「雖然黃金突破 2011 年的史上高點再向上，白銀卻與其每盎司 50 美元的史上高點差了一半以上，因此一直爆炸性收復失地。」

「有趣的是，黃金和白銀成了今年表現最棒的資產類別，今年迄今漲幅分別為 24% 和 27%，儘管白銀從 2 月到 3 月價格崩跌幅度達 38%。」

「或許對 Fed 擴表行動最好的形容就是對現金課稅，在這樣的環境下，貨幣性金屬可能會急劇大漲，不只是因為能作為美元的對沖，也是因自身具有保值特點。」

其他金屬交易

9 月交割的銅期貨價格下跌 1.6%，收每磅 2.8925 美元，本週收低約 0.4%。

10 月交割的白金期貨價格下跌 0.8%，收每盎司 956 美元，本週漲逾 12%。

9 月交割的鈀金期貨價格上升 2.4％，收每磅 2294.10 美元，本週漲幅近 11%。

黃金之稱的 SPDR Gold Trust (GLD-US) 上漲 0.8%，本週漲幅達 5%。