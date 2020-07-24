三利空重擊金價攻上9年來新高 外銀看好Q3可望朝2000美元叩關

在疫情、美中關係緊張與美國大選等諸多因素衝擊下，帶動黃金價格戰登上近 9 年新高，瑞銀認為，在市場對於通膨憂慮加上美元疲軟，可望進一步推升金價，預估國際金價有望在第 3 季底朝 2000 美元叩關。

國際黃金期貨價格持續攀高，昨 (23) 日收在 1890 美元距離歷史高點 1891.9 美元僅半步之遙，瑞銀看好在資金持續追捧下，可望帶動金價最快在第 3 季底朝 2000 美元叩關。

瑞銀表示，美國聯準會降息拖累美元跟著疲軟，加上美中關係持續劍拔奴張、國際疫情尚未真正趨穩，以及 11 月即將登場的總統大選等因素，進而拉抬黃金價格，讓黃金成為今年以來大漲逾 2 成，漲勢頗為亮眼。

看好黃金的避險功能，瑞銀宣布上調金價預測值，將預估值從原本的 1900 美元上修，國際金價可望在今年 9 月底、12 月底站上 2000 美元

但要注意的是，明年隨著全球央行寬鬆力度到達頂點，恐讓金價面臨下修壓力，預估到明年 3 月底目標價可能下修至 1950 美元，到了 6 月底價格可能進一步下調至 1900 美元。

瑞銀認為，隨著美中關係持續緊繃，加上新冠肺炎疫情至今尚無解藥、疫苗可解，讓市場持續處於不確定狀態，加上油價上漲可能引發通膨的疑慮，以及美元回貶，讓資金轉進黃金尋求避險。

儘管看多金價，但瑞銀也提醒，全球經濟可望在明年後逐步復甦，屆時若疫苗也問市，加上各國央行的極度寬鬆舉措達到最高峰，屆時將可能引發黃金拋售潮，讓金價觸及高點天花板。