〈貴金屬盤後〉黃金突破1900美元 刷新盤中、收盤歷史高點

週一 (27 日) 交易，黃金期貨價格突破每盎司 1900 美元，盤中高點和收盤價均創下歷史新高，係因近期股市漲勢延續性令人擔憂，投資者仍然憂心 COVID-19 對全球經濟的衝擊，以及美元疲弱。

8 月交割的黃金期貨價格上漲 33.50 美元或 1.8%，收每盎司 1931 美元，盤中高點達 1941.90 美元。

週一收盤價不僅刷新上週五創下的 1897.50 美元收盤價歷史高點，且高於 2011 年 9 月 6 日盤中觸及的史上高點 1923.70 美元。

上週黃金期貨價格上漲 4.8%，為 4 月 9 日止的一週以降最大單週漲幅，一些分析師認為金價達每盎司 2000 美元已指日可待。

美股上週五收低，道瓊上週跌幅達 0.8%、S&P 500 指數上週跌 0.3%、納斯達克綜合指數上週跌 1.3%，為自 5 月中旬以來首次連續 2 週收低。

AxiCorp 首席全球市場策略師 Stephen Innes 表示，「由於擔心再次因防疫而施行封鎖關閉措施，以及美元走跌、實際利率持續暴跌、中美緊張局勢加劇，這是今日基本面上將金價推升至此的整個動力清單。」他在報告中提到了金價將上升至 2000 美元。

ICE 美元指數下滑近 0.9% 至 93.64，本月迄今跌幅達 3.9%，該指數已下降至 2018 年來最低水準。

Zaner Metals 分析師週一報告指出，「有鑑於美國經濟前景低迷的看法，以及歐洲較美國早一步解封的宏觀經濟優勢，所以看到美元一再走低的趨勢並不令人意外，這反過來一再推升貴金屬價格。」

「不意外的是，上週五 ETF 採購了 176 萬盎司黃金、910 萬盎司白銀的消息更令投資者看漲整個環境。」

「黃金市場持續獲得大量看漲的媒體報導，有可能進一步擴大多頭陣營，更廣泛的小型投資者湧入首次了解貴金屬 ETF。」Zaner Metals 分析師說。

黃金支持的 SPDR Gold Trust (GLD-US) 週一上漲 1.8%。

「因美國數據疲弱且疫情延燒看不到盡頭，開始打擊股市情緒，因此投資者越來越期待 Fed 採取行動，形成另一股看漲 (黃金) 的力量，我們猜測 Fed 現在非常想要緩解市場對再次封鎖的擔憂。」Zaner Metals 分析師說。

FOMC 週三將宣布貨幣政策決議。

中美方面，繼上週美方要求關閉中國駐休士頓的領事館後，中國以牙還牙要求美方關閉位於中國成都的領事館，週一美方表示已經關閉該處。

疫情爆發與其對全球經濟的衝擊令投資者奔向黃金，美國南部疫情令人擔心之際，西班牙的疫情也復燃，尤其是 Catalonia 東北部地區，英國政府將西班牙重新列入旅行不安全的國家名單，並命令旅客從熱門度假勝地返回後須隔離 14 天。

ThinkMarkets 市場分析師 Fawad Razaqzada 報告指出，「現在已經有很多關於黃金叩關 2000 美元的討論，這也是我長期以來的目標，但顯然誰也無法保證黃金一定會達陣，或抵達後能挺在那關卡之上，但該目標距離現在隔夜高點僅僅 55 美元了。」

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