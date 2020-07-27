中美外交關係緊張 金價破1900

一週回顧及表現

成熟市場

1. 中美衝突越演越烈，新一輪刺激法案進度不如預期，加上美國首次初領失業救濟金人數，自三月以來首次上升來到 141.6 萬人，超出預期的 130 萬人，美國股市下跌 0.3%；

2. 歐元區消費者信心較 6 月份低，歐股在缺乏信心支撐下，下跌 1.6%，然而歐盟達成 7,500 億歐元復甦基金協議，將分為 3,900 億救助金與 3,600 億的低息貸款，替歐洲復甦注入了希望。

新興市場

1. 中國股市漲多後，官方降溫，中美局勢緊張，投資人紛紛獲利了結，中國股市下跌 0.6%；

2. 印度財報陸續公布中，科技股與金融股表現超越預期，印度股市上漲 3.0%。

債券市場

1. 中美關係再度緊張、二次疫情擔憂等因素，帶動市場避險需求，全球政府債券上漲 1.1%，而美國政府債券上漲 0.4%；

2. 風險性資產續漲，全球高收益債券上漲 1.6%、新興市場主權債券上漲 1.5%。

原物料、匯率

1. 市場擔憂市場前景與中美衝突發展，金價來到高點 1902.75 美元 / 盎司，單週上漲 5.1%；

2. 因上述不確定因素，加上 OPEC 8 月即將放寬減產力道，油價小跌 0.4%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2020/07/27（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/07/24）

資料來源: Bloomberg，2020/07/27（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/07/24）

三大市場關鍵事件及分析

1. 等待新利多，風險債券暫休息

美國 10 年公債殖利率躺平、高收益債券與新興市場債券利差快速收斂，需要新一輪利多消息來引領恐慌指數下降，開啟風險債券新一輪漲勢。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採美銀美林美國高收益債券指數，2020/7/23。

2. 歐盟談妥振興基金

加上這次談妥的振興基金後，歐盟對於新冠肺炎的刺激政策規模高達 2.36 兆歐元，佔國民所得比重達 17%，高於美國目前的 15.9%，但能否長期持續提振歐洲經濟有待觀察。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/7/23。

3. 美國財報預期太悲觀，實際數據有驚喜

先前市場對於美國第二季財報結果預期悲觀，截至目前為止有四分之一的企業已經公布財報，目前企業盈餘成長率為 - 16.46%，不如先前預期 - 31.41% 那麼差，其中 85.5% 的企業優於預期。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/07/24。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/07/23。

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