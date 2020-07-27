〈台股衝新高〉台積電漲停寫新天價 二線晶圓代工廠股價跟進 聯電改寫逾12年新高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (27) 日股價改寫歷史新高價外，市值也同寫新猷、站上 11 兆元，在台積電衝高帶動下，二線晶圓代工廠聯電 (2303-TW)、世界先進(5347-TW) 股價也同步走強，漲幅均超過 6%，聯電更改寫逾 12 年來新高價。

受英特爾 (INTC-US) 7 奈米製程遭遇瓶頸激勵，擬擴大委外代工，市場認為，台積電可望拿下代工大單，營運因此受惠，且日前法說會上調 10 億美元資本支出，也傳是為了因應英特爾的代工訂單需求。

外資認為，台積電法說會上修資本支出，意味著英特爾 GPU、CPU 都可能外包，且超微伺服器 CPU 外包需求也同時擴增，將推升台積電明年 5 奈米營收占比大增至 2 成。後市營運可期下，外資近來也相繼調升台積電目標價，多家外資紛紛上調至 400 元，最高更已上看 530 元。

聯電 (2303-TW) 近來接單暢旺，亞系外資最新出具報告也為聯電股價抱屈，認為其同樣受惠美國對華為禁令，加上 28 奈米製程佔比明顯拉升，且毛利率、EPS 表現均轉強，目標價喊至 25 元。

外資並看好，聯電第 2 季 EPS 可望超過 0.5 元，創 29 季來新高，今年 EPS 也將挑戰 10 年新高，激勵聯電股價大漲；今日在台積電領軍下，股價續強，大漲逾 8%，最高站上 21.4 元，創 2007 年 10 月以來新高。

世界先進 (5347-TW) 第 2 季營收符合財測預期，並續創高，法人看好，在電源管理 IC 訂單維持熱絡、大尺寸驅動 IC 需求逐步升溫下，下半年營收動能可望續強，今日股價也走強漲逾 6%，續朝百元俱樂部叩關。