盤前財經大事搶先讀2020年07月27日

今日操盤前瞻

台灣 6 月景氣燈號

美國 6 月耐久財訂單

香港交易所推出恒生科技指數

〈台股風向球〉上沖下洗待法說報佳音維繫人氣 5 日線為轉強訊號

展望本周台股，櫃買指數已連 2 黑，中小型股有逢高回檔壓力，而外資和自營商近日更有加大賣壓跡象，加上美中關係緊張情緒升溫，預料未來一周指數上沖下洗力道強勁，不過，跌破月線 12000 點支撐前，盤勢仍為多頭行情，先觀察上半周能否收復 5 日線。閱讀全文...

蘋果本周公布財報 牽動台蘋概下半年展望

蘋果 (Apple) 將於美國時間 7 月 30 日 (台灣時間 7 月 31 日) 公布財報，由於前次公布財報並未提供下季財測，市場聚焦此次是否會連 2 季不提供財測，以及釋出的營運展望，將牽動晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)、股王大立光 (3008-TW)、代工大廠鴻海 (2317-TW) 等蘋概權值股下半年旺季動能。閱讀全文...

〈觀察〉蘋果「紅」了 台廠掀策略性調整潮

立訊為首的紅色供應鏈崛起，台系組裝業者面臨的削價競爭壓力大增，除了利潤空間被壓縮外；另一方面，近年蘋果新品銷售動能放緩、因應貿易戰及疫情，分散生產重心，在利潤及經濟規模效益不若以往下，業界認為，台廠將掀一波蘋果訂單調整潮。閱讀全文...

〈觀察〉餘額寶能、託付寶為什麼不能？一次看懂金管會與街口的爭議點

街口為打造「台版餘額寶」，在 2018 年 8 月 27 日就已積極鋪路，即使本周宣稱「已合法規正式上線」，但仍遭金管會打臉，為什麼餘額寶在中國行得通，而台灣法令明明也開放透過電支可買基金，託付寶卻還是過不了金管會這關。閱讀全文...

新台幣走強 買美元保單以多元幣別配置分散風險

今 (2020) 年以來新台幣匯率一路「升升不息」，在亞洲貨幣中表現強勢，創近 2 年新高，壽險業者表示，民眾若有外幣需求時，可趁此時購入；若有保障或資產配置需求，也可檢視自身所需，把握時機以美元利變型保單進行財務規劃，透過多元幣別的配置分散風險，有效達到保障與資產運用效益目標。閱讀全文...