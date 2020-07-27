台積電一度漲停創新天價 台股大漲站上12686點改寫新高

美股上周五全盤皆墨，但受英特爾 7 奈米製程遭遇瓶頸激勵，台積電 ADR 大漲 9% 飆新高，激勵台積電今 (27) 日開盤同步飆漲超過 9%，突破 400 元關卡，盤中一度漲停，與聯發科、股王大立光領軍台股攻高，台股早盤跳空大漲超過 300 點、漲幅超過 2.7%，飛越 12600 點關卡，一舉攻破歷史最高點 12682 點，站上 12686.36 點，改寫台股新高。

不過代表中小型股的櫃買指數則開高走低，盤中更一度翻黑，大小型股走勢不同調。

台積電早盤跳空大漲 9.3%，站上 422.5 元，續改寫歷史新天價，市值也同步改寫新高，達到 10.95 兆元，挑戰 11 兆元大關；聯發科早盤同樣強勢表現，大漲 3.7%，衝破 700 元關卡、最高站上 702 元；股王大立光一掃上周疲弱走勢，早盤漲幅超過 1%；鴻海表現相對弱勢，股價在盤下遊走。

IC 設計族群表現續強，研通亮燈漲停，祥碩大漲超過半根停板，力旺、海德威、金麗科、沛亨漲幅均超過 4%，創意、義隆、敦泰、矽統漲幅也逾 2%。

法人指出，台積電 ADR 上週五續飆新天價，大漲 9.6%，激勵台積電今日延續氣勢衝破 400 元大關，加上聯電、友達、聯發科等科技廠法說會本周接力報到，資金可望持續挹注電子族群表現。