台股高檔震盪 三大市場雜音恐拖累指數修正

資金行情助陣下，台股持續高檔震盪，但投信提醒，台股目前包括本益比與股價淨值比偏高，國際疫情尚未趨緩、政經變數多，籌碼面持續多空交戰，短線操作須留意高檔回測風險。

台股上周一度衝破 12500 點，但不敵獲利了結賣壓終場回測逾百點，收在 12304.04 點，成交量放大至 2645.47 億元，法人認為，短線雖有資金挹注支撐指數高檔支撐，但隨著半年報財報公布揭露高峰期到來，短線恐難逃震盪整理。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，台股受國際盤面消息變化帶動，加上近期 8 月財報公布的消息面干擾，讓指數持續處於高檔震盪；但市場對 5G 手機、消費性電子股的期待仍推升股價表現，在電子族群力撐下指數欲跌不易。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏指出，受到近期美中貿易衝突升溫雜音干擾，讓短線獲利了結賣壓陸續出籠，而波段漲幅較大的相關族群成為調節對象，但整體而言，在資金健康輪動下，加上相關產業的正向展望並未因此而改變，對於台股後市仍持正向看法。

廖哲宏表示，在資金豐沛以及科技相關題材推升下，台股持續盤堅向上，加上美國重要科技大廠傳出生產計劃可能延遲等的相關雜音，市場預期台股可望受惠的樂觀預期，進一步帶動台股向上。

周書玄進一步指出，受新冠疫肺炎情影響，拖累歐美經濟第 2 季表現不佳，但台灣產業卻意外受惠，其中科技類股包括被遞延的 5G 新手機雖推遲上市，但包括: 基地台設備、電源供應器、晶片與伺服器等零組件需求，台灣廠商的技術可與世界大廠產品接軌，訂單自然漸移轉至台灣。

此外，醫療類股因全球新冠疫情造成各國持續囤積防疫物資，如: 防護衣、口罩、醫療設備與器材等需求不減，預估下半年訂單仍將延續。

廖哲宏則認為，在除權息旺季效應下，看好殖利率相對穩定的個股的表，iPhone 新機效應也將啟動新一代產品的拉貨動作，預期下半年市場資金主軸仍將持續關注科技類股表現。

但法人也提醒，因全球政府救經濟、擴大貨幣寬鬆，加上美國擴大 QE 搶救經濟表現，資金行情仍將持續，但目前本益比來到 20 倍左右，股價淨值比也來到 1.93 倍高點，後市須留意漲多拉回風險。