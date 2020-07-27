遠傳看好企業專網發展 5G企業客戶將倍數成長

遠傳 (4904-TW) 從 4G 時期，針對企業客戶提供不同解決方案，隨著 5G 商轉、台商回流在台設廠，可望加快企業專網發展速度，總經理井琪表示，企業客戶成倍數成長，有助旗下企業客戶營收成長。

遠傳營收比重中，消費者端約 80%、企業客戶約 20%，井琪指出，企業客戶雖然無法在短期內有爆發性成長，但從過去打下的基礎，近幾年企業客戶數以倍數成長，其中高達 7 成來自新客戶，未來成長空間可期。

井琪表示，集團具備跨領域資源、完整的場域，近期積極進行整合，其中，傳產業對於 IOT 物聯網需求大，包括搭載場務巡檢機、提升機台生產良率與效能等；醫院體系則打造遠距診療。

井琪認為，隨著企業客戶導入更多 5G 應用，預期智慧工廠進程將較為快速，若再把所有智慧工廠、智慧停車、智慧路燈等串聯一起，將可推升智慧城市發展。

儘管企業客戶數逐步提升，外界擔憂，政府推動專頻專網將擠壓電信業者獲利空間，對此，井琪重申，業界一定有專網需求，不過，企業是否自建專頻，需視公司規模與長期營運規劃，此外，遠傳針對企業客戶提出 4 種解決方案，可讓企業機密數據資料，不須傳輸至公網、能留在廠內，達到最高隱私，因此，企業可多與電信商合作。