〈台股盤前〉台積電ADR飆新天價 蓄勢攻高助攻大盤攀高點

台股上週五 (24 日) 震盪劇烈，權值股、高價股成重災區，終場下跌 109 點，收在 12304.04 點，力守 12300 點。法人指出，台積電 ADR 上週五續飆新天價，大漲 9.6%，可望激勵台積電今 (27) 日強勢衝破 400 元大關，大盤本周有機會突破歷史最高點 12682 點。

市場消息方面，傳台積電為尋求與華為集團維持長久合作， 正爭取「雙活門」解套，透過美國半導體產業協會爭取將手機、AI 等非 5G 基地台晶片以外等晶片列入標準品，若美國政府持續擋關，也可藉由聯發科及高通銷售，進行接軌。

IC 設計四千金矽力 - KY、祥碩、信驊、譜瑞 - KY 訂單動能強勁，營運喊衝。矽力、信驊、譜瑞將率先表態，三家公司本季營收都將創單季新高。全年來看，四千金基本面走勢更整齊，年度營收同步挑戰新猷，獲利至少兩個股本起跳，譜瑞可望連兩年賺逾三個股本，表現最突出。

蘋果在台衝刺高階顯示技術，於龍潭自行建廠研發之餘，也在台積電龍潭廠區內成立專區，被業界以仿照美國內華達州沙漠中的軍事禁地「51 區」喻之。蘋果在該區內與譜瑞 - KY 等供應鏈秘密研發對應下世代顯示器應用的高速傳輸介面 IC 等技術，攜手晶電等台廠，要在接下來的 Mini LED 應用大展拳腳。

鴻海集團落實企業社會責任，並強化永續綠色能源布局，相關綠能布局延伸至海外，將在越南廠區屋頂開始安裝太陽能板，打造越南當地最大的屋頂太陽能發電系統，持續擴大潔淨能源應用。

生技廠國光揮軍海外，建生產基地。國光生技董事長詹啟賢表示，該公司持續擴大國際合作能量，明年，國光將在亞洲、東歐兩大地區，同步啟動新疫苗廠的建廠計畫。

法人指出，台積電 ADR 上週五續飆新天價，大漲 9.6%，可望激勵台積電今日延續氣勢，衝破 400 元大關，加上聯電、友達、聯發科等科技廠接力法說會，資金可望持續挹注電子族群表現，大盤指數本周有機會突破歷史最高點 12682 點。

