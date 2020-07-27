日央行7月會議主要意見 多數認為2022年度也難回到疫情前水準

日本央行 (Bank of Japan) 於週一 (27 日) 早上，公布本月 14、15 日兩天金融政策決定會議中，政策委員們的主要意見。有多數認為，日本經濟在 2022 年度 (2023 年 3 月底止) 也難以恢復到疫情前水準。

根據日本央行週一 (27 日) 早上所公布 7 月利率會議之主要意見，有政策委員認為目前日本央行針對新冠肺炎 (COVID-19) 疫情所實施的因應措施，讓「金融資本市場及企業金融維持安定，正有效的因應疫情。」認為當前要看清現行的政策效果才是恰當作法。

日本央行在 7 月的利率會議當中，決定維持當前的超寬鬆貨幣政策，基準利率於 - 0.1% 不變、維持 0% 的 10 年期公債殖利率曲線定錨目標不變。

企業金融的支援政策也同樣維持先前決定。在同時也公布「經濟、物價情勢展望」，認為日本國內景氣現狀處於「極為嚴苛的狀態。」

有關日本國內經濟，有政策委員認為「當前正轉向恢復」，卻也提到「以外需為主的先行方面，充滿了不確定性，恢復步調和緩。」

也由於日本國內經濟要從疫情中重新站起，在經濟的構造變化過程需要時間，有意見認為日本國內經濟「在 2022 年度也難以回到疫情前水準。」

日本央行揭示 2% 的「物價安定目標」，在動量方面有政策委員認為「由於景氣回復的步調緩慢，展望期間的物價很難朝著 2% 目標重新取回動量。」不過在先行方面，有多數委員認為將持續的「逐漸提高上揚率。」

另有委員提到「以中期觀點來看，關於金融政策對企業經營所造成的影響，必須慎重審視。」還有「與疫情共存時代的金融政策該有的姿態方面，有必要進行深入檢討。」要求在政策效果及影響途徑進行檢討、驗證。