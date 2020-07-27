日本下修企業設備投資 Q1年增0.1%、事隔2季由減轉增

日本財務省週一 (27 日) 公布今年 1 至 3 月的法人企業統計 (資本額千萬日圓以上企業) 終值。不含金融、保險的全產業設備投資年增 0.1% 至 15.7 億日圓，增幅較 6 月 1 日所公布的初值 (年增 4.3% 至 16.3 兆日圓) 作出下修，卻也是在事隔 2 季後由減轉增。

從細目來看，製造業年減 5.3%，低於初值的年增 0.6%。在新冠肺炎 (COVID-19) 的影響下，運輸用途機械等的生產強化動作放緩。非製造業年增 2.9%，從初值的年增 6.2% 作出下修；受運輸、郵務業表現不佳的影響很大。

以日本 GDP 修訂值為計算基礎的全產業設備投資額 (不含軟體) 報年減 1.4%，低於初值的年增 3.5%。經季節調整後的去年同期比報年增 3.6%，也低於初值的年增 7.2%。

全產業營收報年減 7.5% 至 344.6 兆日圓，減少率高於初值的年減 3.5%(359.5 兆日圓)。受疫情影響，營收連續 3 季減少。從細目來看，製造業報年減 5.5%，遜於初值的年增 2.9%；運輸用途機械等的營收下滑。非製造業報年減 8.3%，也遜於初值的年減 5.9%；受到商品價格下滑影響，批發、零售業的營收明顯減少。

另一方面，全產業的經常利益報年減 28.4% 至 15.9 兆日圓，較初值的年減 32.0% 至 15.1 兆日圓作出上修。這是連續 4 季出現減收，也是 2009 年 7 至 9 月 (年減 32.4%) 以來最大減幅。從細目來看，製造業報年減 25.3%，優於初值的年減 29.5%；非製造業報年減 29.6%，優於初值的年減 32.9%。皆作出上修。