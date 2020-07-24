1MDB醜聞和解！高盛、馬來西亞政府達成39億美元和解協議

高盛 (Goldman Sachs)(GS-US) 和馬來西亞政府週五 (24 日) 表示，雙方已就馬來西亞主權財富基金 (1MDB) 一案達成 39 億美元的和解協議，星國將撤銷所有針對高盛的刑事訴訟和監管程序。

馬來西亞財政部週五 (24 日) 於聲明中表示，這筆交易包含高盛所支付的 25 億美元和解金，並稱高盛保證至少歸還價值 14 億美元的 1MDB 相關資產，作為協議的一部分，馬來西亞政府將撤銷對高盛的所有刑事訴訟和監管程序。

馬來西亞財政部長 Tengku Zafrul Aziz 表示：「相較於先前，我們有信心從高盛那裡獲取更多資金，也很高興能夠在法庭外解決這項問題，因其原先恐耗費大量時間、金錢和資源。」他稱道，這項交易將解決針對高盛的所有未決指控和賠償要求。

和解協議包含針對高盛子公司以及部分現任和前任董事的未決刑事訴訟，不過財政部表示，協議不會影響對涉貪在逃的馬來西亞富商劉特佐的控訴。

高盛方面也證實，稱其原則上已和馬來西亞政府達成協議，以解決該公司涉及 1MDB 基金的所有刑事和監管程序。

2018 年，馬來西亞前總理納吉布 (Najib Razak) 爆出非法挪用 1MDB 資金，高盛亦遭牽扯入醜聞當中，馬來西亞檢察官同年針對高盛提起訴訟，指控該行在協助 1MDB 發行 65 億美元的債券承銷過程中誤導投資人，並從中賺取 6 億美元佣金，然而高盛 (Goldman Sachs) 否認有不法行為，反控馬來西亞部分官員在債券銷售收益用途上撒謊。

上圖為馬來西亞前總理納吉布 (圖：AFP)

目前，涉案的前高盛東南亞業務董事長 Tim Leissner 已對美國指控表示認罪，罪名包含串謀洗錢，並透過賄賂馬來西亞和阿拉伯聯合大公國官員，幫助銀行獲得債券交易，高盛前銀行家 Roger Ng 也已從馬來西亞引渡至美國，面臨與前者類似的指控。