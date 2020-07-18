美單日確診飆 7.72 萬刷新高！福奇：美國要更好地控制疫情 避免二次疫情大爆發

週五 (17 日) 美國通報的單日新增確診飆上 7.72 萬，再刷歷史新高。美公衛權威福奇 (Anthony Fauci) 稱，新冠病毒非常嚴重地襲擊美國，美國需要更好地控制疫情，以重啟經濟同時避免疫情重新爆發。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1383 萬例，死亡數突破 59 萬例。

美國週四新增確診達 7.72 萬例，創下單日新高，較此前高點增近 1 萬例。美國迄今累計確診數超過 357 萬，死亡人數超過 13.8 萬。

德州、佛州、亞利桑那州和加州疫情每況愈下，美國 44 個州和哥倫比亞特區均報告，週四新增病例較前一週平均增加 5% 以上，至少 32 個州的住院人數似乎也在增加。

對此，舊金山市週五宣佈，無限期暫停重啟計畫，原定 7 月 13 日餐廳室內用餐的計畫遭到延遲，加州宣佈嚴格的秋季復學方針。

美國國家過敏症和傳染病研究所 (NIAID) 所長福奇 (Anthony Fauci) 稱，美國受到疫情非常嚴重的打擊。只需要看看數字，看看數以百萬的感染人數和死亡人數，每日這些數據都在上升，重症住院數仍持續增加中。

福奇呼籲：「我們需要更好地控制疫情、我們需要重啟國家，因為繼續大封鎖會帶給經濟、就業、健康和其他方面帶來嚴重的負面後果。」

福奇稱，我們必須在謹慎地回歸正常和重啟間保持微妙的平衡，同時要遏制並不允許疫情惡化，這是一個很大的挑戰，這是我最擔心的事情。

福奇重申，人們有一種不幸的心態，即公衛準則已成為美國重啟的障礙。美國學校理應盡最大努力使學生重返校園，同時將學生和教師的安全與健康放在首位。