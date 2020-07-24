上半年房貸金額衝高 房仲：買賣移轉與貸款將續衝高

央行最新公告的五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做房貸，上半年房貸金額 2843 億元，9 年來同期最高，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，上半年的房貸金額，已追上前波景氣熱絡時期水準，且今年 5、6 月市場交易狀況熱絡，預料後續買賣移轉棟數與貸款金額統計，都有機會再向上攀高。

曾敬德說，從房貸金額可看出房市發展脈絡，前一波景氣高檔時，上半年新承做房貸金額衝破 3000 億元，但從 2015 年景氣開始修正買氣急縮後，上半年新承做房貸金額甚至一度跌破 2000 億元，經過築底盤整景氣從 2018 年慢慢復甦，一直到今年上半年五大銀行新承做房貸金額 2843 億元，幾乎已經追上前波景氣熱絡時的水準。

今年上半年，房市延續去年的復甦趨勢，雖然中間遇到疫情買氣短暫停滯約兩個月時間，但在國內疫情控制穩定，QE 與降息的帶動下，吸引觀望買盤回籠，原本三月就要看到的房市旺季，人氣遞延到 5 月回籠，推升上半年五大銀行新承做房貸金額衝高。

目前，新公布房貸利率水準已連續三個月跌破 1.4%，等於貸款 1000 萬元的利息成本一年不到 14 萬元，每月房貸利息低於 1 萬 1667 元，但若是租金報酬率 2% 的房屋，中間利差已經超過 0.6%，對於一般自住產品已經是「租不如買」。