〈房產〉機場捷運週邊宅 高鐵桃園站漲幅18.7%奪冠

桃園機場捷運 2017 年通車後已三年半，截至 2020 年 5 月止總運量更突破 7624 多萬人次，房仲調查沿線各站，自 2017 年到 2020 年房價漲跌變化，A18 高鐵桃園站漲 18.7% 奪冠，A22 老街溪站漲 16.2% 居次， A17 領航站漲 14.0% 名列第三，機捷沿線房市已站上 2 字頭，1 字頭漸成絕響。

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，桃園房價普遍較雙北「物美價廉」，在就業、建設強勁表現下，大小建商紛紛搶進，吸引雙北年輕首購族關注，本次房價表現亮眼的 A17、A18 兩站，位處案量、話題皆吸睛的青埔特區，在建設和交屋助攻下，房價成長迅速；相較 A22 老街溪站則是受惠中壢區優勢，除了緊臨海華 SOGO 商圈，配合車站的人潮、商機，成為支撐當地房市的最大功臣。

統計顯示，三年半來房價漲最多的第一名是 A18 高鐵桃園站，除了高鐵、機捷共構優勢外，區域建設成話題，刺激單價由 25.2 萬元追漲至 29.9 萬元，有華泰名品城與新光影城、置地廣場、Xpark 水族館、IKEA 旗艦店等，加上學區為雙語青埔國小優勢，尚有對往返各地的商務客，及在桃園機場、outlet 等周邊就業人口，區內的住宅確實是吸引力十足；位於鄰站的 A17 領航，以書法公園、流行音樂廣場等利多建設為主軸，配合明星學區大園國際高中加持，確實吸引不少家長「孟母三遷」，周邊房價更從 20.7 萬元走強升至 23.6 萬元。

同樣在青埔特區核心內，A19 站體育園區站則呈現價格修正，江怡慧表示，主是因推案量較大且多元，使得推案價格出現高低差距大影響所致。

江怡慧強調，桃園目前仍屬交通、建設及人口的成長黃金期，機捷沿線各站發展不一，但依照「房價跟著建設走」的定律，未來發展值得持續期待，今年 5 月在 A10 山鼻站的土地標售，標脫率達 64.7%，吸引建商豪砸數億元搶進該區，顯見捷運周邊相當具有開發引吸力，加上現在第一階段桃園捷運在「三心六線路網」的主架構下，未來尚有以三角蛛型路網再延伸規劃，增加 11 條路線，將推升桃園捷運網路的便利繁榮。