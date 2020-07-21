〈房產〉商辦空置率低且業主惜售 Q2北市商辦成交年減94%

由於台北市主要商辦空置率大幅下降，且租金走揚趨勢明確，造成 2020 年第二季台北辦公室買賣總成交金額僅 8.9 億元，年減 94%；受到台北市租賃市場表現穩健激勵，投資人持續對辦公室產品展現濃厚興趣，並已開始評估台北以外的辦公室物件。

此外，投資人不輕易追高價格的心態，也使辦公室平均成交價格續呈平穩態勢，未來數月內台北辦公室收益率可能維持不變。

CBRE 世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶今天指出，儘管台灣經濟情勢穩定，全球經濟大幅衰退的隱憂仍使部分投資人改採觀望態度，加以市場上核心資產待售物件少，導致今年上半年全台商用不動產投資市場交易總額較去年同期大減近 5 成。

另一方面，由於台灣利率水準處於低點，且銀行借貸態度正面，預期自用型買方置產需求將維持穩定。

觀察投資人動態，第二季跨足不動產投資的宜進 (1457-TW) 以 5.38 億出售太平洋商業大樓 14 樓，與 2 年半前取得之價格相比，資產價值於期間內溫和上升 8 個百分點。

季內另一件辦公室成交案為台灣港務公司斥資 3.5 億元，買下位於南京松江區內的貝斯美語大樓共二個樓層；此外，近年陸續見到數家本土企業選擇在台北市非核心商圈內購置辦公室或廠辦大樓，如萬海航運 (2615-TW) 公告基於台北總部未來發展需求，以 22.28 億元購入內湖科技園區內興建中的長虹新世代科技大樓 A 棟，全棟地上總樓地板面積約 3820 坪。

世邦魏理仕台灣顧問及交易服務部主管陳頌民表示，未來數月內，台北辦公室市場租賃需求，主要由科技業及生技產業的企業租戶所帶動，考量市場上可出租的辦公單位供給相當吃緊，預料短期內搬遷活動仍少，大多數租戶將選擇與現有房東續約，待疫情結束後再調整未來長期租賃策略。