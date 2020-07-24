美大選牽動國際走勢 法人：民主黨勝出美股有望走揚

今年底將登場的美國大選，被視為左右市場的重大變數之一，法人認為，如果美國總統川普連任，市場將繼續維持現狀，但若由民主黨的拜登勝出，美股短可望繼續走揚。

美國總統大選將在 11 月登場，但在新冠肺炎疫情攪局下，讓舉世矚目的美國大選也越發膠著。凱利投資董事暨投資策略師 Jeffrey Schulze 指出，如果最後由執政黨川普勝選，預期市場將繼續維持現狀；反之，如果民主黨拜登勝出，預料美中緊張關係可望和緩，美股短期內大盤有望走升。

Jeffrey Schulze 表示，回顧過去歷史上，標普 500 指數從 1984 年以來已經正確「預測」每次選舉結果，舉凡在美國政黨輪替前，標普 500 指數通常會開始下跌；反之，如果執政黨能繼續主宰白宮，則指數多半會在大選前三個月開始上漲。

Jeffrey Schulze 指出，美國市場第 3 季仍將持續疲軟，其中攸關經濟狀況的重要指標 -「首次申領失業救濟金人數」是用來評估美國經濟狀況的重要指標，如果到 8 月中旬, 首次申領救濟金的人數仍在 90 萬到 100 萬之間，則將預示美國經濟陷入衰退，屆時經濟恢復時間或許會更長。

而這次疫情期間，標普 500 指數下挫和反彈的幅度，與 1928 年以來的熊市平均表現相比頗為異常，過去全球經濟衰退的平均時間約為 13 個月，不過因為這次各國政府及時反應，讓經濟迅速反彈，但要留意的是，這種迅速衰退和政策推出的速度很可能不會一再出現。

在美元部分，Jeffrey Schulze 認為，長線看來，由於各國的經濟增長速度可能超過美國，加上疫情增長曲線變平，可能讓其他國家的成長表現優於美國，而利率差異亦可能對美元造成負面影響，預期美元可能持續疲弱。