黃金衝高但白銀更強 花旗：白銀有機會上30美元

貴金屬價格近日不斷衝高，不僅黃金期貨升至近 9 年高點，白銀也創下自 2014 年新高。花旗集團 (Citi) 分析師發布報告認為，在投資情緒的帶動下，向上突破只是時間問題。

黃金的歷史高點創於 2011 年，為每盎司 1920 美元，而週二盤中高點已來到 1844 美元。花旗在報告中認為，黃金有望在未來 6-9 個月創下歷史新高。

實際上，花旗非常看好黃金近日的走勢，並且認為，金價在未來 3-5 個月內突破每盎司 2000 美元的機率有 30%。

花旗指出，寬鬆的貨幣政策、較低的殖利率、以及愈來愈增加的黃金配置，均有助於金價飆高。

除黃金之外，花旗也看好在避險需求增長之外，白銀的表現有望更好。

花旗預計，在未來 6-12 個月，白銀有望升至每盎司 25 美元，如果看漲局勢獲市場支持，甚至有望衝向 30 美元。白銀期貨週二飆漲近 7%，盤中來到 21.63 美元。

花旗指出，在這波貴金屬漲勢中，白銀表現滯後，但金銀價格比已經由極端值 124，縮小至如今已經來到 93 以下。以週二價格計算，甚至在 85 下方，這一數字較峰值減低很多，但與歷史均值相比仍然偏高。

金銀價格比 (圖表取自 tradingview)

花旗認為，未來 6-18 個月，金銀價格比的目標設在 75-85，最後來到 80 附近。

與黃金相較，白銀除了是避險商品之外，也是工業用金屬。包括 BMO Capital Markets 在內的分析師認為，隨著政府尋求迅速啟動經濟增長和緩和氣候變化的措施，太陽能板中所用的金屬將愈來愈多。在美國總統候選人 Joe Biden 提出 2035 年實現無碳污染的電力計畫後，需要迅速加快可再生風能、太陽能以及電力的部署，有利工業金屬的使用。

芝加哥經紀公司 Zaner Group 資深副總裁 Peter Thomas 表示，依 Biden 的計畫，白銀的價格有望翻倍。但需要注意的是，Biden 目前的構想只有大綱，缺乏足夠細節，即使他當選也可能無法實現。