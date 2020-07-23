外銀搶財管大戶商機 逆勢推新台幣優存利率1字頭起跳

為蓄積新台幣資金池外銀無懼資金氾濫逆勢操作，包括渣打、滙豐兩家外銀近期分別針對財富管理客戶推出新台幣優利存款方案，渣打的「活利振興」新台幣活存專案，採有條件的累進式計息，存款年息最高可達 1.15%，滙豐則是短天期定存，年息也有 1% 字頭。

尤其今年市場遭逢新冠肺炎疫情重創，市場不確定性與高波動讓投資人傾向改抱現金，根據主計總處預估，今年國內儲蓄率將可望創下逾 30 年新高，看準國人愛好儲蓄的習慣，銀行通常會以優利存款方案作為敲門磚，祭出比牌告利率更好的存款利息，向市場客戶招手，希望透過利率優惠引進更多資金大戶上門，做大財富管理商機。

渣打新推出的新台幣活期存款優惠專案，即日起到 10 月 20 日止，鎖定新資金以級距方式計息，存入金額越高利率加碼幅度也越大，舉例來說，單筆存滿 10 萬元、年利率可加碼至 0.55%，存滿 100 萬元、年利率可加碼至 0.85%，單筆存滿 200 萬元、年利率可加碼至 1.05%。

此外，全新渣打銀行優先理財客戶承作該方案可再享額外加碼 0.1%，合計最高可達 1.15%。

滙豐銀行則鎖定卓越理財客戶，即日起到 9 月 30 日止，只要是頂級卓越理財客戶，單筆存滿 100 萬元新匯入資金，即可享有 6 個月短天期定存年息 1% 優惠，每戶存款以不超過 600 萬元為限。

滙豐銀航表示，該專案的總額度以新台幣 30 億元為限，如果活動期間未結束前已達承作上限，則活動將提前終止。