三大因素助長金價 外銀看好年底上攻1920美元歷史高價

疫情、全球低利率與美元走弱三大因素炒熱黃金行情，包括瑞銀、渣打等外銀一致看好下半年黃金價格走勢，其中瑞銀將黃金目標價上調至每盎司 1900 美元；渣打則預期黃金價格有機會上看 1920 元，挑戰 2011 年的歷史高點。

瑞銀表示，去年 5 月以來在貨幣寬鬆與實際負利率等因素催化下，削弱美元強勢升值力道，黃金則一躍而起持續看漲，截至今年 6 月底美國黃金期貨價格已經衝上每盎司 1800 美元，估算今年漲幅就高達 17%，堪稱今年以來表現相對亮眼的資產之一。

瑞銀進一步指出，在疫情可能捲土重來、市場低利率、美中貿易局勢升溫與年底即將登場的總統大選等諸多因素催化下，黃金可望挾避險優勢帶動價格持續攀升，預估下半年金價有機會衝上 1900 美元。

渣打銀行則認為，儘管各國陸續啟動經濟活動解封，但在疫情、美中貿易摩擦與美國總統大選落幕前，市場低利率與波動將持續不斷，種種不確定因素將挹注金價表現。

渣打銀行表示，全球貨幣極度寬鬆、不確定衍生的避險需求，以及美元走弱三大趨勢，將提供金價走強的支撐力道，預估未來半年甚至一年內金價將持續攀升，短線上看 1850 美元，甚至有機會進一步挑戰 2011 年的高點 1920 美元。