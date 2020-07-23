後疫情時代新藥研發成主流 支撐生技族群行情

對抗新冠肺炎疫情，全球積極投入疫苗研發，新藥題材也讓生技股聲勢水漲船高，投信認為，除了高齡化人口優勢外，在市場競相斥資投入新藥研發帶動下，可望進一步推升生技類股行情。

根據麥肯錫公司統計，製藥與生技業投入金額從原本的 85 億美元成長至 283 億美元，8 年內投入資金大增 2.3 倍，而醫療科技與數位醫療未來趨勢，投入資金也由 108 億成長至 308 億美元，投入金額也因此大增 1.8 倍。

保德信投信表示，新藥研發向來是醫療產業中最高成長的次產業，目前市場仍有大量資金持續投入醫療研發，預期將有利醫療產業加速成長，目前有許多創投與私募股權基金持續投入醫療研發資金，隨資金的投入大幅成長，將有利醫療產業的創新研發。

以美國為例，過去 60 年美國政府研發預算支出約佔 GDP 的 2.8%，儘管近年研發預算下滑至 0.6%，但隨新冠肺炎疫情引起的經濟衰退，需要政府支出增加以挽救經濟，加上疫苗及藥品的研發需求迫切，美國國會快速通過 CARES Act，增加 13 億美元醫療研發預算。

富蘭克林證券投顧指出，疫情爆發期間，醫療股受惠於藥物研發與醫療資源稀缺性等題材加持，加上疫情推升醫療需求，帶動相關類股表現優於大盤；市場預估，美股第 2 季財報整體營收將衰退約 10.5%，但醫療股營收卻仍有小幅上揚約 0.9%，2020 全年獲利仍有 + 1.1%，高於史坦普五百指數的 - 21.1%。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡 ‧ 麥可羅認為，生技醫療產業成為後疫情時代各國的發展重心，加上人口高齡化挹注長線醫療需求，基金布局以美國為主，投資比重約 8 成，加碼中小型生技股，由下而上精選具競爭優勢、龐大市場機會以及強大知識財產權的生技公司。

今年以來生技指數 (NBI) 創新高，市場不免疑慮，此時進場是否有追高風險？保德信投信認為，從 7 月最新數據預估，未來 12 個月美國 S&P500 醫療產業預估本益比為 17.6 倍，低於整體 S&P500 指數的 24.5 倍，剛打完 5 年大底的生技指數可望有補漲空間。