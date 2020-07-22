精準醫療今明年獲利估雙位數成長 生技基金潛力可期

亞洲生技大展明 (23) 日登場，生技股重回多頭懷抱，由於今年生技展主題為「危機中找尋生機」，聚焦全球抗疫、精準醫療等話題，法人指出，新冠肺炎讓結合基因體學、深度學習、大數據分析等技術領域的「AI 精準醫療」大放異彩，估今明年獲利都將有雙位數以上成長空間，相關基金投資潛力可期。

第一金全球 AI 精準醫療基金經理人常李奕翰表示，近年的醫學年會、論壇重點，正陸續轉向新科技在醫療上的應用，包括：癌症免疫療法等先進醫學、AI 人工智慧、基因體學、遠距醫療、數位醫療等，而這些都屬於 AI 精準醫療的範疇。

今年 5 月，全球最具權威性的美國臨床腫瘤學會 ASCO，即大量討論免疫療法、遠距醫療等話題；而 6 月的 BIO 2020 大會，進一步著重在人工智慧、機器學習、聊天機器人、智慧感測技術、虛擬實境、擴增實境等新科技在醫療保健上的運用。

常李奕翰表示，新冠肺炎激化創新醫療的發展，讓結合基因體學、深度學習、大數據分析等技術的 AI 精準醫療大放異彩。如：藥廠運用 AI 技術解析與病毒有關的蛋白質胺基酸序列，藉此預測蛋白質 3D 結構，大幅縮短疫苗開發時間，提升醫療效率與品質。

常李奕翰指出，在疫情的催化下，精準醫療已向上紮根，許多生技公司、老牌藥廠，都積極運用創新技術，打破對醫學的刻板印象，帶來一波投資機會與新商機。

據美國銀行預估，到 2030 年全球健康醫療市場規模將達 1.9 兆美元，年複合成長率近 2 成。而 Bloomberg 則預估，今明兩年精準醫療產業整體每股盈餘成長率，分別上看 60% 與 40%，創造讓人垂涎的投資機會。