退休理財為數十年投資大計 金融債三高優勢成新寵

退休理財是動輒長達數十年的投資大計，最重要的是收益穩健及風險控管，今年來金融市場波動明顯加劇，操作難度驟增，全球金融市場高波動化已是趨勢所在，在市場面臨政經不確定性的干擾下，市場法人表示，金融次順位債坐擁高效益、高息收與高評等的「三高」優勢，近來成為抗震、抗跌的退休理財投資新寵。

群益投信表示，退休理財是種長期投資核心資產，金融次順位債不但可降低投資組合波動，亦可獲取固定收益和資本利得，兼顧收益與風險管理，滿足穩健投資人的需求。

群益投信進一步表示，選擇退休理財資產主要有兩大重點：(1) 資產長期走勢向上；(2) 穩健抗震特性。股市雖具備長期走勢向上的特質，但易受情緒面干擾，短線波動較大，出場時點對投資報酬影響力大；高收益債雖擁有高息收，但仍然易受市場情緒牽動；投資等級債坐擁有高評等優勢，惟收益率偏低弱化資金運用效率；金融次順位債殖利率水準遠優於一般投資等級主順位債，在高息與優良財務體質的保護下形成指數長期走勢向上的格局。

群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華指出，所謂金融次順位債，大多是大品牌金融機構所發行的次順位債券，不只是靠接近高收益債的殖利率來吸引投資人，發行機構的長期信用體質也較其他產業穩健，且備受全球監管的金融機構才是真正吸引投資人，願意納入核心配置且長期持有的重要關鍵。

徐建華表示，觀察 2015 年以來，金融債與全球股市面臨重大利空時的表現比較，過去面對市場重大利空，金融債表現相對抗跌，可平衡資產面臨衝擊的修正。此外，金融次順位債殖利率水準遠優於一般投資等級主順位債，在高息與優良財務體質的保護下形成指數長期走勢向上的格局，長期報酬表現亮眼，同時具備高效益、高息收與高評等的「三高」優勢，是投資人可多留意的穩健投資。