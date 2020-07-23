內需、出口同步回溫 瑞銀上修中國今年GDP預估值至2.5%

新冠肺炎疫情重挫全球經濟，但瑞銀認為，在內需、出口成長支撐下，只要中國疫情沒有再度大爆發，今年 GDP 有望反彈回升，上調全年 GDP 預測值從 1.5% 至 2.5%。

瑞銀首席中國經濟學家汪濤指出，隨著中國國內經濟活動逐漸恢復常態，內需與出口表現明顯改善，進而帶動中國第 2 季 GDP 反彈速度超乎預期，儘管第 3、4 季 GDP 成長可能放緩，但只要疫情沒有二度大幅擴散，預估下半年 GDP 仍將比去年同期反彈至 5.5% 到 6%。

汪濤指出，雖然經濟大幅反彈，但考量經濟活動尚未完全恢復常態、勞動力市場依舊有壓力，預估即將召開的政治局會議仍會維持目前寬鬆基調，支持下半年經濟的復甦。

進一步分析各產業在後疫情時期表現，瑞銀認為，房地產和基建投資均在疫情過後大幅反彈，較去年同期增加 8%，但製造業投資與不飲銷售和去年相比則有轉弱現象。

出口市場部分，瑞銀指出，在防疫物資與電子產品出口挹注下，帶動第 2 季出口轉強，並進一步抵消消費品出口大跌的頹勢。如果中國疫情不會再次大規模爆發，以及部分地區疫情出現反復，也能像北京一樣有針對性的快速加以遏制，下半年國內消費市場可望進一步改善，包括餐飲、國內旅遊、線下娛樂等也有機會繼續好轉。

此外，近期三峽大壩水患也將影響整體經濟反彈超預期，在水患衝擊下，預估今明兩年 CPI 預測值分別小幅上調至 2.5% 和 2.1%。