降中小企業成本 中國民間借貸利率上限擬掛勾LPR

週五 (24 日) 市場傳出中國最高法院將修改司法解釋，調整民間借貸利率司法保護上限的計算方式，可能將民間借貸利率的合法上限從目前的 24% 降低到不超過一年期貸款市場報價利率 (LPR) 的四倍水準。

目前一年期 LPR 為 3.85%，若以此計算中國民間借貸利率的合法上限被大幅調降至 15.4%。消息人士指出，相關修正草案已送給中國地方法院徵求意見，具體最終措施尚未定案。



在中國的中小企業一向貸款不易，銀行的貸款資源往往被國營企業及大型集團所壟斷，導致這些中小企只有向民間貸款機構求援，利率也比銀行貸款更高。根據現行法律，中國法院對利率保障上限為 24%，視兩造間協調情況可放鬆至 36%。

中國最高法審判委員會委員表示，對於市場反映司法保護的民間借貸利率過高問題，正在研究中。中信里昂分析，民間借貸利率的司法保護上限大幅下調，對金融科技公司的貸款回收金額將造成壓力，不過相信這些公司未來仍可繼續營運。

(圖片: AFP)

近 5 年來，中國利率市場化改革已有明顯成效，特別是去年開始 LPR 替代基準利率，意味中國過去以來固定利率已被浮動利率取代。

根據消息指出，中國最高法這次調整可能將民間借貸利率司法保護上限與 LPR 掛鈎，透過 LPR 這一基準連接民間金融體系與正規金融體系，可使整個金融市場的運做更加有效率。

不過也有業內人士提出警告，在目前經濟形勢下，利率下調導致借貸風險轉向放款方，這可能會擠壓這些放款機構的生存空間，導致地下金融市場興盛。如果為了解決中小企業貸款困難、成本昂貴的問題而一昧降息，並不是一個合適的方法，應該連同給予中小企業稅務上的支持，並降低中小企業的貸款門檻等政策相互配合。