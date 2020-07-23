聯合航空CEO：今年營收恐縮減50% 疫苗出現才有望復甦

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情相關的防疫封鎖，對全球航空旅遊業帶來嚴重衝擊。聯合航空 (UAL-US) 執行長 Scott Kirby 在週三 (23 日) 警告表示，若疫情持續抑制航班需求，可能再度削減航班，今年度的營收也恐將較去年大跌 50%。

Kirby 表示，受疫情衝擊，航空旅行需求驟跌，短期內預期機票價格將會持續下降，對於重新增加航班持謹慎態度，並表示可能會根據未來需求進一步減少運量。

不過 Kirby 也表示，需求在最近幾週的大幅下滑之後，似乎已經觸底，但營收預估可能會落到 2019 年水平的 50%，直到新冠肺炎的疫苗普及後才有望復甦。

在今年第二季，聯合航空的營收年減 87% 以上至 14.75 億美元，虧損超過 16 億美元，該公司第二季的每日現金消耗率為 4,000 萬美元，不過隨著情況逐漸復甦，第三季的每日現金消耗率有望減少三分之一至 2500 萬美元。

自今年 4 月份美國國會通過 CARES 法案後，航空業已獲得 250 億美元的資金支持，但是航空業高管們直言，一旦禁令於 10 月 1 日解除，難以避免大規模裁員。美國大型航空公司包含美國航空 (AAL-US)、聯合航空、達美航空 (DAL-US) 等皆已要求員工自願放無薪假、或以半薪休假，人數規模約為 10 萬名，佔這些公司總僱員 26%。

金融服務公司 Cowen 的航空分析師 Helane Becker 在一份報告中表示：「最終，我們可能會在美國航空業中失去 95,000 至 105,000 個工作機會。」