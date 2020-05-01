〈財報〉聯合航空創Q1虧損17億美元 2008年以來最慘烈

新冠病毒破壞旅行需求後，聯合航空 (UAL-US) 週四公布第一季創下 2008 年以來最大季度虧損。

過往美國消費者此時是籌劃暑假的旅遊旺季，通常第二季和第三季是航空公司獲利最豐厚的時期，但如今因防疫限制，美國航空旅遊需求大降 95%。

第一季財報關鍵數據 (3 月 31 日止的一季)

營收：年減 17% 至 79.8 億美元，略低分析師預期

虧損：17 億美元 (去年同期獲利 2.92 億美元)

面對疫情帶來的衝擊，聯合航空與同業均想方設法撙節開支，例如擱置飛機、削減航線、凍結招聘等。聯合航空預期第二季每日耗費 4000 萬美元至 4500 萬美元，該公司也鼓勵員工自願請休無薪假，已有超過 2 萬名員工接受該選擇。去年年底聯合航空約有 9.6 萬名員工。

美國的航空公司本月稍早與政府達成協議，聯邦政府將撥備 250 億美元援助航空公司支付人員薪資，聯合航空稱已取得政府約莫 50 億美元的幫助，其中包括 35 億美元的贈款和 15 億美元的低利貸款。有該筆資金挹注後，聯合航空可支付其人員薪資至 9 月 30 日。

聯合航空也申請一項聯邦貸款，預計借款多達 45 億美元。截至週三，聯合航空流動資金為 96 億美元，其中包含尚未提取的循環信貸額度 20 億美元。

該航空公司本月稍早公布，當季稅前虧損 21 億美元，經調整後，該公司每股虧損 2.57 美元，低於預期。

聯合航空週四交易時間收低 5% 以上，盤後續挫 2%。