航空業壞消息不斷 聯合航空傳10月大裁3成機師

航空業的壞消息不斷。美國聯合航空傳出將至少大砍 3400 名的經營幹部及管理階層，還有最快在今年 10 月也將裁減 3 成機師。

新冠肺炎 (COVID-19) 的全球大流行，重創全球航空業。根據《路透社》4 日報導，依照他們所掌握到的 2 則聯合航空公司內部備忘錄，聯合航空的營運母公司 United Airlines Holdings(UAL-US) 決定在今年 10 月，至少會精簡 3400 名的經營幹部及管理階層，也預告在飛行員的編制上作出更動。

聯合航空控股股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

聯合航空是在為數眾多，有接受美國政府僱用支援的航空公司之一。也因此在 9 月底前，依規定無法進行裁員或調降薪資。

然而，聯合航空等多家美國的航空公司，多認為在 9 月底前的航運需求，無法恢復到新冠肺炎疫情爆發前的水準，也因而表態在秋天時必須縮小公司的營運規模。

該公司人事部門在寄給約 1.15 萬名幹部及管理階層的備忘錄中提到「這是誰都不希望，也無法預料到的決定。但是若不持續採取強力且斷然的處置，無法否認將會給公司營運帶來嚴重後果。」關於即將在 10 月 1 日離職的管理階層，該公司會在 7 月的中、下旬時發出通知。而聯合航空也呼籲員工們能考慮自願離職。

此外，在發給約 1.225 萬名機師的備忘錄中，聯合航空也決定要裁撤約 3 成人力。機師工會的幹部認為，這意味著最快在 10 月 1 日時，有 3 成的機師們將失去工作。

聯合航空發言人表示，該公司在 4 日的時候，已將公司預定在近期內所實施的改革，還有預估在長時期所帶來的影響，經由備忘錄方式送達各個部門。