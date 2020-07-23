南韓經濟陷入衰退 第2季GDP季減3.3%差於預期

南韓第 2 季經濟陷入衰退，是 20 多年來最嚴重的下滑，主因是新冠病毒 (COVID-19) 疫情導致出口大降，並迫使企業削減投資。

南韓央行週四 (23 日) 發布報告，今年第 2 季南韓 GDP 較前一季衰退 3.3%，創下全球金融危機以來最大季度降幅，並超出經濟學家預期的 2.4% 降幅。與去年相比，為萎縮 2.9%。

今年第 1 季南韓 GDP 季減 1.3%，在第 2 季持續萎縮後，意味著南韓經濟自 2003 年以來，首次陷入技術性衰退。

由於南韓高度依賴出口，占經濟總量的近 40%，在 COVID-19 全球蔓延之後，南韓第 2 季每個月的出口都創下兩位百分數字的跌幅，全季出口較前季下滑 16.6%，是自 1963 年以來的最差表現。

南韓央行經濟統計辦公室負責人 Park Yang-su 表示，數據不如預期的主因，是由於疫情持續而導致出口急劇下滑，與央行原本預期的增速放緩情況不同。

Park 認為，南韓經濟成長前景將很大程度上取決於 COVID-19 大流行的未來發展方向，以及其他主要進口國的經濟封鎖程度。

Capital Economics 亞洲經濟學家 Alex Holmes 表示，儘管消費者的支出應該逐漸恢復，但這種病毒所帶來的威脅不太可能完全消失，某種程度的社會隔離將會持續存在。與此同時，全球經濟只會緩慢復甦，從而對出口復甦帶來壓力。

本次數據中，政府支出年成長 6%，協助經濟衰退幅度縮小。迄今為止，南韓政府已經通過 3 批補充預算，來增加其預算支出至少 59 兆韓元 (493 億美元)，以促進受疫情打擊的經濟。