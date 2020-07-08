KIEP：南韓半導體在中國的競爭力正在減弱

美中之間的貿易戰逐漸延伸至科技戰，市場預期在美中爭端之下，其他國的科技企業有望因此獲利，不過，據南韓政府智庫南韓對外經濟政策研究院 (KIEP) 的一份分析報告顯示，南韓在記憶體半導體領域的競爭優勢似乎正在減弱，南韓從中美之間的貿易戰中受益甚微。

報告中顯示，南韓對中國的記憶體半導體出口額從 2018 年的 637.19 億美元下降 30.4% 至 2019 年的 44.44 億美元。對中國的市占率也從 2018 年的 51.8% 下降到 2019 年的 46.95%，下跌了 4.89 個百分點。

南韓對中國的半導體出口在 2020 年和 2019 年一樣繼續下跌。KIEP 將下跌歸因於南韓在包括記憶體半導體在內的高科技產品市場中的競爭力減弱。舉例來說，2019 年南韓對中國的出口下跌 77.9%，就是由於對中國的高科技產品出口縮減。

此外，南韓 2019 年的整體 ICT 產品出口年減 19.8%，其中，電子產品下跌了 70.5%，電子元件下跌了 22.7%，電信設備下跌了 4.9%。

KIEP 的報告中指出，是東協和台灣的 ICT 產品在中國市場中奪取了南韓市占率，歐盟的市占率也有所上升。不過，除了南韓的市占率下跌外，日本和美國的市占率也有所下跌。

報告表示，儘管美中關稅戰有望增加南韓產品對中國的出口，但實際影響微乎其微。KIEP 說道：「隨著中國對美國產品加徵關稅，東盟和歐盟等國家正在中國市場上受益。但南韓的商品僅部分受益。」