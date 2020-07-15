南韓6月失業率報4.3% 人數近123萬、創歷年6月新高

南韓 6 月份的失業率報 4.3%，較去年同期惡化 0.3 個百分點。以歷年 6 月的表現來看，當月份的失業率也創下 1999 年統計開始以來新高。新冠肺炎 (COVID-19) 疫情，對南韓就業市場造成深刻打擊。

據南韓統計廳的最新統計數據，該國 6 月份的失業人數報 122.8 萬人，較去年同期增加 9.1 萬人。以 6 月份表現而言，當月失業人數創下歷史新高。

另一方面，南韓 6 月份的就業人數報 2705.5 萬人，較去年同期減少 35.2 萬人。就業人數已連續 3 個月少於去年同期。

南韓過去在 2009 年 10 月至 2010 年 1 月的時候，南韓就業人數也曾經因為金融海嘯的影響，而連續出現 4 個月的減少。

南韓 6 月份年齡 15 歲以上的就業率報 60.4%、年減 1.2%，從歷年 6 月份的就業表現來看也是近 10 年來的低水準。年齡介於 15 至 29 歲的年輕成人就業率報 42%、年減 1.2%。

肺炎疫情對南韓臨時工造成嚴重衝擊，在 6 月份人數爆減 40.8 萬人。

觀察家們認為，肺炎疫情所造成的衝擊，有可能顯現在南韓今年下半年的就業數據。於這場經濟危機當中，出現一到二季的延後。