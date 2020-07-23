2028前淘汰華為！傳法國只給華為5G設備3年授權 業界嘆：8年才能回本

外電報導，據 3 處消息來源指出，法國當局已告知電信業者，倘若他們有意購買華為 5G 設備，一旦屆期將無法續簽該設備的許可證，從而有效地自行動網路中淘汰華為。

與其他歐洲國家一樣，在中美兩國日益加劇的地緣政治風暴中，法國也正在為下一代 5G 移動市場奠定基礎。

美國稱華為的設備恐有遭中國政府用於間諜活動之虞，敦促盟友予以禁止，華為和中國當局則否認此一指控。

法國國家資訊系統安全局 (ANSSI) 本月表示，不會完全禁用華為，但限制採用華為法國電信業者的授權許可年限 3 至 8 年，ˋ但也敦促目前非使用華為設備的電信商不要改採用華為。

電信業者必須申請數十個設備許可證，才能讓服務範圍涵蓋全國各地。

消息人士指稱，ANSSI 已將多數大城市的授權許可決定通知電信業者，而華為設備大部份的授權許可介於 3 至 5 年，其他競爭對手的設備 (如歐洲的愛立信或諾基亞) 大致上都取得 8 年的許可。

ANSSI 並未公開其決議，申請方或設備公司也沒有對外透露。

消息人士補充，法國當局近幾個月以非正式的對話通知了電信業者，此後不會再為華為設備更新許可證，但這一點並未以正式文件書寫下來。

ANSSI 拒絕回應置評請求，華為也拒絕回應。

負責監督 5G 設備許可業務的法國總理辦公室發言人表示，ANSSI 正與電信業者展開法律框架方面的合作。他補充，目前任何的授權都不會影響日後續約或中斷的決議。

消息人士表示，由於授權許可的年限太短，這實際上等於到 2028 年前要讓法國的 5G 網路逐步淘汰華為設備。

他們補充，在某些情況下，法國電信業者可能仍會設法為華為設備取得 8 年授權，但可能也只能在此期間內使用，意味著最終只能將其拆除。

然而，根據消息人士說法，鑑於 5G 等新的移動技術至少需要 8 年才能獲得投資回報，電信業者可能很難為華為冒這個險，「只授權 3 年根本就是斬釘截鐵地拒絕了。」