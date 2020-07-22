日本H1工具機訂單年減4成 6月份中國訂單28個月來首增

日本 2020 上半年的工具機訂單報 4100 億日圓、年減 39.9%。同期數字首度在最近 10 年 (2010 年報 4409 億日圓) 跌破 5000 億日圓大關。新冠肺炎 (COVID-19) 疫情造成經濟停滯與先行方面不安，也使得日本國內外需求大幅滑落。

日本工具機工業會 (JMTBA)21 日 (週二) 公布最新數據，日本 2020 上半年的工具機訂單 (終值) 報 4100.2 億日圓、年減 39.9%。

日本上半年的工具機內需市場報年減 40.5% 至 1585 億日圓。以同期來看，在相隔 7 年後又再度跌破 2000 億日圓。全部 11 個行業都出現減少，而其中又以汽車、飛機、造船、運輸用機械的滑落最為顯著。

約占日本工具機訂單 6 成的外需市場，同期報年減 39.5% 至 2515 億日圓。以同期來看，在相隔 11 年後又再度跌破 3000 億日圓關卡。主要市場的亞洲、北美、歐洲全部出現減少，也都滑落到金融海嘯後的 2009 至 2010 年間水準。

美國市場年減 34.2% 至 767 億日圓。較早脫離肺炎疫情影響的中國市場，報年減 25.5% 至 706 億日圓。

另一方面，當前在需求方面也出現恢復。日本 6 月份單月的工具機訂單金額報年減 32.1% 至 672 億日圓，降幅較前 (5) 月的年減 52.8% 出現縮小。特別是中國市場年增 34.2% 至 154 億日圓，在相隔 28 個月後，首度優於去年同期。

日本工具機工業會表示「由於行動限制的解除，過去所取得的案件正展開簽約。」