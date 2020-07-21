〈財報〉日本電產上季營業利益增加 遠優於市場預期

在硬碟 (HDD) 用馬達位居全球市占龍頭的日本電產 (Nidec)(6594-JP)，週二 (21 日) 盤後公布今年度的 Q1 財報。在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響下，仍靠著刪減成本及電動車 (EV) 驅動馬達的擴大供應，營業利益年增 1.7% 至 281 億日圓。

日本電產股價週二 (21 日) 收在每股 7848 日圓，較上個交易日上揚 2.72% 或 208 日圓。

日本電產股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

基於 IFRS 的 2020 年度 Q1(4 至 6 月) 財報關鍵數據：

營收報年減 6.6% 至 3368 億日圓。

營業利益報年增 1.7% 至 281 億日圓。優於市場預測平均值的 180 億日圓。

歸屬公司股東純益報年增 517.7% 至 202 億日圓。

在肺炎疫情影響下，全球的新車需求低迷，也造成車載零件年減 25% 至 567 億日圓。硬碟驅動等用途的小型精密馬達年減 3% 至 1044 億日圓，搬運用機器人等機器裝置業務也出現年減 6% 至 357 億日圓。

但是在肺炎疫情的契機下，日本電產在構造改革方面的努力出現成果。部份零件改為自行生產，還有推動集中採購以及產線的合理化等，都出現成果。該公司訂下「即使合併營收較高峰期時減少一半，也要出現獲利」、「在合併營收只有高峰期時 75% 的情況下，也要達到相同水準的營業利益率」等目標。

電動車用驅動馬達方面，在廠商的採用方面有所擴張。結合了驅動馬達、變頻器、變速箱的系統產品「E-Axle」，獲得廣汽集團、吉利汽車，還有日本豐田 (7203-JP) 與廣汽集團的合資公司所採用。在 2025 年度前，包含日系車廠在內預估有 15 家企業採用，訂單也上看約 1600 萬台。

受到在家工作者增加影響，筆記型電腦所使用的微型風扇馬達業績良好。出貨給北美廠商高階產品所使用的馬達，在當季的出貨量創下過去新高逾 500 萬顆。還有 5G 產品所使用的冷卻用馬達，也有相當的需求量。

本年度 Q1 歸屬公司股東純益是去年同期的 6 倍之多。去年由於日本電產併購美國惠而浦 (WHR-US) 旗下的 Embraco，而在歐洲當局的要求下將德國 Secop 的壓縮機部門脫手，也因而在帳上出現 200 億日圓的虧損。

基於 IFRS 的年度財測：(2020 年 4 月至 2021 年 3 月)