〈財報〉Snap Q2營收用戶大增 但高層預警Q3成長驟降 盤後一度暴跌11%

Snap (SNAP-US) 週二公布第二季財報，由於公司高層預警第三季營收成長可能大幅放緩，盤後股價最初暴跌 11%，但隨著投資者正面消化用戶和營收出現的積極成長，跌幅收斂至約莫 6%。

第二季財報關鍵數據 vs. 分析師預期

每股虧損：9 美分 vs. 9 美分 (Refinitiv)

營收：4.54 億美元 vs. 4.391 億美元 (Refinitiv)

全球每日活躍用戶 (DAU)： 2.38 億人 vs. 2.3848 億人 (FactSet)

每用戶平均收入 (ARPU)： 1.91 美元 vs. 1.87 美元 (FactSet)

淨損：自去年的 2.55 億美元年增近 28% 至 3.26 億元美元



Snap 將長期投資虧損增加歸因於「用在打造我們與社區和廣告合作夥伴之間既成的動能，以及與可轉換債券的相關利息支出，和去年當季有出售 Placed 的一次性收益 (Placed 為一個基於位置的用戶數據提供商)。」

DAU 激增潮已退去

Snap 第二季的 DAU 季增近 4% (自 2.29 億人上升)、年增 17%(自 2.03 億人上升)，係因 3 月居家防疫命令施行後，使用者激增，但 Sanp 財務長 Derek Andersen 表示，這股浪潮已經消散了。

「在居家防疫命令施行之際，因為大眾試圖居家也要維持聯繫與娛樂，所以我們觀察到，我們的每日活躍用戶上升，一如初始估計，但在居家防疫狀態維持下，這初始的上升力道卻比我們預期還要快消散了。」

第三季廣告需求支撐力消失

Snap 表示，第三季迄今營收較去年同期上升 32%，但這樣的上升速度在第三季剩餘時間應該會放緩，最終成長率大致在 20%。

Andersen 表示，「第三季廣告需求向來受到一些因素支撐，但這些因素今年恐怕無法像往年那樣實現，包括返校季、電影發行時間表、各種運動賽事等。目前，很難預料這些因素對第三季剩餘時間的廣告需求影響會有多大。」

Snap 高層表示，由於營收成長放緩，公司已採取措施調整其內部投資計劃。

Covid-19 大流行之際，Snap 的營收成長不足以克服廣告成長放緩至 20% 的衝擊，這是首家大型網路廣告巨頭的財報，可讓投資人提供線索，推測其競爭對手 Alphabet (GOOGL-US)、臉書 (FB-US) 和推特 (TWTR-US) 同期間的運營狀況，上述企業未來幾週也將公布財報。