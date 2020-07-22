東京累計肺炎確診突破萬人！四連休恐加重疫情

日本東京的新冠肺炎 (COVID-19) 確診，累計數字即將突破萬人。日本從本週四起有四天連假，對當地疫情而言也將是一大挑戰。

日本東京都知事小池百合子於週三 (22 日) 上午表示，東京當天的新增確診，預估增加 230 至 240 人。東京昨 (21) 日新增 237 人確診，累計確診達到 9816 人，也即將在今 (22) 日突破 1 萬人大關。

日本東京在本月 9 日之後，每天的肺炎確診已連續 13 天超過百人。上週五 (17 日) 更創下單日新高，有 293 人確診。

東京肺炎確診人數走勢 (截至 2020 年 7 月 21 日) (圖片來源：日本東京都)

有關東京的最新疫情，東京當局的專家們，也針對截至 20 日止的一週數據作出分析。專家認為警戒水準仍延續上週，應持續維持在四階段中的最高層級。

另外在醫療提供體制方面，分析結果也與上週相同，認為有必要在體制上作出強化。

東京當局在 22 日召開「監控會議」，就當前的肺炎疫情來作分析與評估。小池百合子也同時提出呼籲，要求容易遭受感染且轉為重症的高齡族群，在接下來的四連休期間應避免不必要的外出。

小池百合子也將於 22 日下午召開臨時記者會，來對外作出詳細說明。

日本政府為振興觀光所實施的「Go To 旅遊宣傳活動」，也按照原定計畫在週三 (22 日) 上路。但是有鑑於東京近期的疫情惡化，日本政府也在上週臨時宣布，東京被排除在活動對象之外。

日本首相安倍晉三在 22 日上午時，也親自針對該活動表示「會徹底防疫，在取得國民的合作下，慎重的重啟經濟活動。方針沒有改變。」

日本官房長官菅義偉則是在同日的記者會中提到，關於東京會在何時加入活動對象當中「會視疫情狀況，並聽取專家意見後來適度運用。」