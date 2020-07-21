【日盛投顧】指數帶量突破 再創今年新高

◆盤勢分析

1. 受週一 Nasdaq、費半指數再創歷史新高，加上 6 月外銷訂單創歷年同期新高的激勵，週二台股以上漲 67.78 點的 12242.32 點開出後，在 2330 台積電、與 2454 聯發科、3661 世芯 - KY、4968 立積、2379 瑞昱等 IC 設計股領漲下指數開高走高，盤中最高來到 12450.16 點再創今年新高，下午一點過後當沖賣壓使指數略有壓回，終場加權指數以大漲 223.01 點的 12，397.55 點作收，漲幅 1.83%，成交金額 2245.18 億元。三大法人合計買超 160.08 億元：外資買超 126.41 億元、投信買超 21.34 億元、自營商買超 12.33 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：量價配合得宜，有利指數走高，近期有機會挑戰 12，682 點歷史高點。

(2)、均線：站回 5 日線，短天期均線 (5 日、10 日、20 日線) 多頭排利，有利指數創高。

(3)、技術指標：KD 即將黃金交叉，若明日出現黃金交叉，有利指數走強。

3. 櫃買指數上漲 0.89%，收在 163.70 點，週三若能反彈站回 5 日線，短線轉強，支撐約 162 點附近，壓力為月線約 166 點附近。

4. 觀盤重點：週二帶量突破近期 12，028~12，320 點的箱型整理格局，短線轉強，以最小滿足點計算，理論上至少漲到 12，612 點，加上外資，不排除本週就有機會挑戰 12，682 點歷史高點，未出現爆量長黑跌破 20 日線前，偏多操作為宜。

晶圓代工、IC 設計、封測、設備股、PCB

1. 晶圓代工: 在 5G、HPC 需求強勁下，台積電上修整體景氣看法，預期 2020 年晶圓代工市場成長性由高個位數成長上修為成長 15~19%，2330 台積電大漲 4.64%，帶動 2303 聯電、8028 昇陽半導體、5347 世界走強。

2.IC 設計: 大陸去美化升級到「2.0」版，傳出紅色供應鏈將加速併購台廠，加上 5G/WiFi6/AI / 智慧裝置等需求提升，加上陸續公布的獲利優於預期，由 3661 世芯 - KY 漲停領軍，包括: 5269 祥碩、3529 力旺、3041 揚智、3530 晶相光、2454 聯發科、4968 立積、3006 晶豪科、3228 金麗科、6679 鈺太等均有 5% 以上的漲幅。

3. 設備股：在台積電上修資本支出，LED 廠大舉投入 mini-LED，加上台商大舉回台投資，設備商業績看俏，除了 3680 家登、3131 弘塑漲停外，包括: 6223 旺矽、3583 辛耘、6196 帆宣、8091 翔名等均有 5% 以上的漲幅。

4. 操作建議：加權指數帶量突破 12，320 點壓力，再創今年新高，在量價配合得宜下，有利指數走高，近期有機會挑戰 12，682 點歷史高點。操作上在類股輪動快速下，擇優擇強操作仍是獲利不二法門。短線台股可留意: 晶圓代工、IC 設計、封測、設備股、PCB、業績成長股、高殖利率股等族群。