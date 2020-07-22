〈台股盤前〉熱錢潮水湧不斷 將現類股輪漲有利走勢

台股昨日在電子族群率大盤攻堅創 30 年新高之後，今 (22) 日可能因美國科技類股拉回而出現獲利回吐賣壓，但證券分析師黃漢成則認為，在生投類股如恆大 (1325-TW)、中天 (4128-TW) 陸續公布不錯的獲利後，極可能因跌深而引導資金的再度回流進駐。

但是今晨收盤的美國股市科技類股下跌，但台積電 ADR (TSM-US) 收盤上漲 1.38%，也可能為多頭可用之兵。同時，國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，OTC 指數也連 5 黑之後，指數昨天也止跌翻揚，顯示人氣也對中小型股重新加以眷顧，也是今天觀盤的一大重點，台股走勢仍然偏多。

台股昨日圓代工龍頭台積電 (2330-TW)、IC 設計類股拳王聯發科 (2454-TW) 率多頭攻堅下，大盤指數開高走高，再創 30 年新高，最高衝上 12450.16 點，終場加權股價指數上漲 223.01 點或 1.83%，終場集中市場加權股價指數收在 12397.55 點，成交量為 2237.4 億元。

今晨美股收盤道瓊指數上漲 159.53 點，或 0.60%，收 26,840.40 點。標普 500 指數上漲 5.46 點，或 0.17%，收 3,257.30 點。那斯達克指數下跌 86.73 點，或 0.81%，收 10,680.36 點。費城半導體指數下跌 13.88 點，或 0.66%，收 2,096.59 點。其中科技五大巨人全面收黑：蘋果 (AAPL-US) 挫跌 1.38%；臉書 (FB-US) 滑落 1.5%；Alphabet(GOOGL-US) 跌 0.51%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.83%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.35%。

道瓊 30 檔成分股漲多跌少，雪佛龍 (CVX-US) 大漲 7.18%；埃克森美孚 (XOM-US) 勁揚 5.06%；NIKE(NKE-US) 攀升 2.83%；可口可樂 (KO-US) 漲 2.34%；波音 (BA-US) 上漲 2.41%。

台股 ADR 收盤大多上漲，台積電 ADR 上漲 1.38%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.70%；聯電 ADR (UMC-US) 勁揚 3.96%；中華電信 ADR (CHT-US) 收低跌 1.57%。

目前台股處於 6 月營收公布後與上半年財報公布前，證券分析師黃漢成說，今天留意的重點在獲利佳且股價落後的個股補漲，生投類股如恆大、中天陸續公布不錯的獲利表現後，極可能因跌深師引導資金的再度回流。

今天的重點訊息方面，法人統計昨日台積電股價一度衝至 387 元，盤中市值飆破 10 兆元大關，不僅推升大盤暴漲逾 200 點，更帶動多檔個股收盤市值改寫歷史新高。如雍智科技 (6683-TW)、金利、立積、櫻花建、奇鋐、晶技 (3042-TW)、泰鼎 - KY(4927-TW)、微星、聯華、台郡 (6269-TW)、研華、文曄、零壹等 13 檔。