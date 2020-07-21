梅努欽 : 力拼7月底推出新一輪1兆美元紓困計畫

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週二 (21 日) 對外表示，目前正與美國總統川普和共和黨議員商討新一階段的紓困措施，將會以孩童、工作與疫苗為主軸，預計紓困規模為 1 兆美元，最快 7 月底將會立法通過並實施，然而，現階段兩黨對紓困內容爭論不休，是否能如期推出恐為未知數。

上一波紓困措施中如每週 600 美元的失業救濟金對於緊急紓困起了很大的效用，其中共有 2500 萬美國人申請了失業救濟金，然而，由於失業救濟金期限即將於 7 月底到期，因此國會存在著必需通過的壓力，以免失業救濟金出現中斷。

梅努欽提到最新紓困提議時表示，下一階段將會聚焦在中、低收入戶的民眾，以及受疫情衝擊最大的小型企業做重點紓困；對於中低收入戶紓困方面，眾議院共和黨領袖 Kevin McCarthy 表示，共和黨的提議將對工人進行的工資稅的減免。

而小型企業紓困方面，將針對觀光、餐旅與醫療小型企業將放寬薪資保護計畫的條件以擴大紓困範圍，此外，紓困計畫也將會納入經濟重啟與疫苗為幾個重要目標，將盡全力讓兒童重返學校、讓工人重返工作崗位，以及研發一種疫苗來遏制疫情的蔓延。

然而，這次的紓困案要通過恐怕已不如 3 月時容易，兩黨在預算規模與內容都出現意見不一致的狀況，是否能於 7 月底出爐仍為未知數。其中紓困預算方面，民主黨堅持預算規模不能低於原先 5 月所談的 3 兆美元且須針對州與地方政府進行補助等措施，然而共和黨則預估紓困規模僅預估 1 兆美元，認為 3 兆美元過於不切實際。

此外，由民主黨所提出的失業救濟金在新的紓困計畫中，民主黨再次提議須將救濟金延長至明年 1 月，然而失業救濟金政策屢遭共和黨批評，共和黨主張應取消每週 600 美元的失業救濟金，或是降低救濟金額，因為許多人在家中賺的錢比工作還多，將不利經濟活動復甦。