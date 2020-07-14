〈財報〉達美航空Q2稅後虧損達57億美元 計畫大砍航班

達美航空 (DAL-US) 於週二 (14 日) 美股盤前公布 2020 財年第二季財報，由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情導致航空旅遊需求萎縮，達美於 Q2 的稅後虧損高達 57 億美元，創下自 2008 年以來最大的單季虧損。

受到財報表現不佳的利空消息影響，導致達美航空股價應聲下跌，於週二 (14 日) 台北時間晚上 11 時許下跌 1.16%，報每股 26.51 美元。

達美航空股價日 k 線圖

Q2 財報關鍵數字

營收：14.7 億美元，較去年同期 125.36 億美元下滑 88%，但仍略高於市場預估值 14 億美元

稅後淨損：57 億美元，去年同期報稅後淨利 14.43 億美元

調整後每股虧損：4.43 美元，虧損程度大於市場預估的每股 4.07 美元

航空業為受到疫情衝擊最嚴重的產業之一，各國所實施的旅遊禁令導致航空公司業績大幅萎縮，包括達美航空在內的各大航空業者，皆實施了班機停飛、縮減航線、以及要求員工放無薪假等措施，以對抗疫情的打擊。

在美國宣布經濟重啟後，航空旅遊需求呈現復甦的態勢，促使達美航空計畫於 8 月份增加 1000 個航班，但由於近日來美國新冠疫情持續延燒，該公司宣布將新增航班數縮減至 500 個。

近日來，包括佛羅里達州及德州等地區的新增確診病例快速飆升，為了防止疫情擴大，紐約州長古莫 (Andrew Cuomo) 於上個月宣布，針對來自嚴重疫區的旅客，將實施 14 天的自主隔離措施。

為了減輕新冠疫情所造成的衝擊，達美航空致力於削減營運成本，截至 6 月底止，達美航空每日燃燒現金為 2700 萬美元，較 3 月底時的每日 1 億美元大幅降低。

此外，各大航空公司計畫大砍人事費用，達美航空於日前表示，將與員工針對自願退休計畫進行協議，以減少被迫離職的人數。

於 4 月份時，美國航空業者已開始收到由聯準會所提供的 250 億美元航空紓困基金，收到紓困金的業者，將不得於 9 月 30 日前裁員或調降員工薪資。